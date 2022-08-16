Kar tünellerinin gönüllü rehberi

50 yıldır aynı yaylada yazı geçiren Firez, "Ailemle birlikte çadırda yaşıyoruz. Biz isteyene çay, ayran ikram ederiz. Karnı aç olanı doyururuz. Bunu para karşılığı yapmıyoruz" dedi.

TÜNELLERE 4 SAATLİK YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN ULAŞILIYOR



Sıcaklık nedeniyle bugünlerde en uzunu 100 metrelik olan tünelleri görmek isteyenleri zorlu bir yolculuğun beklediğini vurgulayan Firez, şunları kaydetti: "Yahyalı tarafından gelmek isteyenler ilk olarak Göğoluk Yaylası'na ulaşır. Oradan 2 saatlik yürüyüşle vadinin girişine gelirler. Vadi girişinde bizim çadırdan sonra da 2 saatlik yürüyüşle kar tünellerine ulaşılır. Yolculuğun büyük bölümü Aksu Vadisi'nden akan ırmağın içerisinde geçiyor. Buraya en çok Ukraynalılar geliyor. Bunun dışında Rusya'dan ve Fransa'dan gelenler oldu. Türkiye'den de Mersin, Antalya, İstanbul, Ankara ve Kayseri'den gelen turistler var."

BAKANLIKTAN TEŞEKKÜR MEKTUBU



Ukraynalı turistlerle bir anısını anlatan Firez, "Yaklaşık 5 yıl önce 8-10 kişilik bir grup buraya geldi. Dillerini bilmediğimiz için bizden yardım isteyip istemediklerini anlayamadık. Vadiye girdikten iki gün sonra biz bunları yaralı halde bulduk. Çadıra getirip ısıttık, yemek yedirdik. Bu olaydan bir kaç ay sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığından bize teşekkür mektubu geldi." diye konuştu.