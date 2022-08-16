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16 Ağustos 2022 Salı 17:30:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 17:30:00

Kar tünellerinin gönüllü rehberi

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaz aylarını keçi sürüsüyle yaylada geçiren 57 yaşındaki Hüseyin Firez, Aksu Vadisi'nde oluşan kar tünellerini görmek isteyenlere gönüllü rehberlik yapıyor.

50 yıldır aynı yaylada yazı geçiren Firez, "Ailemle birlikte çadırda yaşıyoruz. Biz isteyene çay, ayran ikram ederiz. Karnı aç olanı doyururuz. Bunu para karşılığı yapmıyoruz" dedi.

TÜNELLERE 4 SAATLİK YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN ULAŞILIYOR

Sıcaklık nedeniyle bugünlerde en uzunu 100 metrelik olan tünelleri görmek isteyenleri zorlu bir yolculuğun beklediğini vurgulayan Firez, şunları kaydetti: "Yahyalı tarafından gelmek isteyenler ilk olarak Göğoluk Yaylası'na ulaşır. Oradan 2 saatlik yürüyüşle vadinin girişine gelirler. Vadi girişinde bizim çadırdan sonra da 2 saatlik yürüyüşle kar tünellerine ulaşılır. Yolculuğun büyük bölümü Aksu Vadisi'nden akan ırmağın içerisinde geçiyor. Buraya en çok Ukraynalılar geliyor. Bunun dışında Rusya'dan ve Fransa'dan gelenler oldu. Türkiye'den de Mersin, Antalya, İstanbul, Ankara ve Kayseri'den gelen turistler var."

BAKANLIKTAN TEŞEKKÜR MEKTUBU

Ukraynalı turistlerle bir anısını anlatan Firez, "Yaklaşık 5 yıl önce 8-10 kişilik bir grup buraya geldi. Dillerini bilmediğimiz için bizden yardım isteyip istemediklerini anlayamadık. Vadiye girdikten iki gün sonra biz bunları yaralı halde bulduk. Çadıra getirip ısıttık, yemek yedirdik. Bu olaydan bir kaç ay sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığından bize teşekkür mektubu geldi." diye konuştu.

Etiketler : kar tüneli rehber aksu vadisi
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