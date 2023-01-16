VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kıyı Ege için sağanak uyarısı
Kayak merkezleri kuraklığa karşı suni karlamayla ayakta duruyor
Kar kalınlığının geçen ocakta 2 metreyi aştığı Bitlis'te bu yıl hayvanlar hala merada
Fransa'da kasırga nedeniyle 23 bölgede turuncu alarm verildi
Afganistan'da 24 kişi donarak yaşamını yitirdi
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri 2022'de yüzde 28 arttı
Şeker üreticileri "sabit fiyat" uygulaması başlattı
Avrupa, ABD ve Çin'e karşı kıtanın sanayi politikasında "devrim" yapmak istiyor
Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm
Şampiyonluğa uzanan yolda milli kick boksçuyu hastalığı bile yıldıramadı
Emekli bir papanın sessiz ölümü
Azerbaycanlı STK'lerin Laçın Koridoru'ndaki maden protestoları
İstanbul Devlet Opera ve Balesi 19 Ocak'ta Carmen'i sahneleyecek
Hababam Sınıfı'nın "Sevda"sını heyecanlandıran film: "Sevda Mecburi İstikamet"
Başkan Erdoğan'dan muhalefete başörtüsü tepkisi
İkinci çocukların bakımı devletten
"8 yaşındaki bir kız çocuğunun koyun sürüsü ile beraber kaçırılması ne demektir?"
Enflasyonda düşüş devam edecek
Vergiler sıfırlanmıştı! Büyük indirim geliyor...
Tapu sahipleri dikkat! Bu tarihleri sakın kaçırmayın!
İddialar doğrulandı! Yeni ittifak geliyor
Cenazesi karıştı, cesedi yakıldı... Skandaldan cinayet çıktı
Sibirya soğukları kapıda! Türkiye donacak
EYT'de süre sınırı yok! Kaçıranlar dikkat: Üzülmeyin
16 Ocak 2023 Pazartesi 12:27:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 12:27:00

Kar kalınlığının geçen ocakta 2 metreyi aştığı Bitlis'te bu yıl hayvanlar hala merada

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden biri olan Bitlis'te, bu yıl beklenen yağışın gerçekleşmemesi nedeniyle besiciler hayvanlarını köylere yakın meralarda otlatmaya devam ediyor.

Son zamanlarda kuraklığın etkilerinin daha çok hissedildiği Bitlis'te, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Kar kalınlığının geçen yıl bu dönemlerde 2 metre 76 santimetre olarak ölçüldüğü, her yerin karla kaplandığı kentte, bu yıl dağların yüksek kesimlerinde bile beyaz kar örtüsü görülemiyor.

Besicilerin hayvanlarını tarlalarda ve köylere yakın dağların eteklerinde otlatmaya devam ettiği Bitlis'te, kuraklığın tarımsal üretimi ve hayvancılığı olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2021 yılının aralık ayında kar kalınlığının 1 metre 75 santimetre, 2022 yılının ocak ayında ise 2 metre 76 santimetre olarak ölçüldüğü Bitlis'te, 2021-2022 kış sezonunda toplam 10 metre 7 santimetre kar yağışı gerçekleşti. Aynı dönemde karlı gün sayısı 57, sisli gün sayısı 14, yağışlı gün sayısı ise 68 olarak kayıtlara geçti.

"Şiddetli kuraklık yaşıyoruz"

Uzmanlık alanı coğrafya olan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AA muhabirine, kuraklığın son zamanlarda arttığını söyledi.

Her yıl kentte ilk karın kasımda yağdığını belirten Elmastaş, "Ocak ayındayız. Kasım ve aralık aylarında kar yağmadı, yağış düşmedi. Halen yağış yok. Şiddetli kuraklık yaşıyoruz. Kar örtüsünün olmaması bölgemizde nadir görülen bir durum. Besiciler halen hayvanlarını dışarıda otlatmaya devam ediyor. Bu onlar için avantaj sağlıyor. Hayvanlarını içeride ot, arpa ve benzeri yemlerle beslemiyorlar." diye konuştu.

Yağışın azalması, kuraklığın artması ve su kaynaklarındaki seviyesinin düşmesinin bundan sonraki süreçte tarımda önemli problemleri de beraberinde getireceğini ifade eden Elmastaş, araştırmalarda bu durumun 20-30 yıllık süreç içinde devam edeceğinin görüldüğünü kaydetti.

Tarımsal faaliyetlerde su kaynaklarının çok dikkatli kullanılması uyarısında bulunan Elmastaş, "Havzada yeraltı su kaynakları fazlasıyla kullanılıyor. Burada çok ciddi bir tasarrufun yapılması gerekiyor. Bir damla suyun dahi buharlaşma olarak veya fazla kullanılarak israf edilmemesi çok önemli." dedi.

"Yağış olmazsa ne ekim ne sürüm yapabileceğiz"

Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden ise uzmanların belirttiğine göre, son 52 yılın en kurak kış mevsiminin yaşandığı dile getirdi.

Bitlis bölgesinin bu yıl hiç yağış almadığını anlatan Demirden, şunları kaydetti:

"Kuraklık yaşandığından ektiğimiz buğdaylar nasıl olacak bilmiyoruz. Gelecek aydan sonra sürüm yapılacak ancak hiç yağış yok. Yağış olmazsa ne ekim ne sürüm yapabileceğiz. Kar bizim için berekettir ama bu yıl yağmadı. Meteorolojik verilere göre 24 Ocak'ta yağış bekleniyor. İnşallah yağar da bu endişelerimiz boşa çıkar. Bugüne kadar çok kurak geçti. Toprakta su yok. Kullandığımız derin kuyularda da su azalmaya başladı. Bu durum bizi ve çiftçilerimizi endişelendiriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık."

"Hayvanlarımızı dışarıya çıkarıyoruz"

Tatvan ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde hayvanlarını tarlada otlatan Necip Aksu da "9 Aralık'ta çok az kar yağdı ve hemen eridi. Ocak ayında halen hayvanları dışarıya çıkarıyoruz. Havaların güzel geçmesi bize avantaj sağlıyor. Normalde 6 ay kar altında kalıyorduk. Hayvanlara günde 2-3 kez yem veriyorduk. Bu yıl böyle bir durum yaşamadık." diye konuştu.

Etiketler : Bitlis Tatvan AHZO Ahlat Ziraat Odası
Hamilelik soruları utandırdı

Hamilelik soruları utandırdı
Alpay'a saygı albümü

Alpay'a saygı albümü
Cansu Dere uçakta rahatsızlandı

Cansu Dere uçakta rahatsızlandı
Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yıldızı Kayra Zabcı: Seferiye Hatun'u oynamaktan gururluyum

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yıldızı Kayra Zabcı: Seferiye Hatun'u oynamaktan gururluyum
Kraliçe geliyor

Kraliçe geliyor
Aile dizisi istiyordum

Aile dizisi istiyordum
Şiddete karşı!

Şiddete karşı!
Minik Beren'in Porto Rico başarısı

Minik Beren'in Porto Rico başarısı
Annemin inadıyla oyuncu oldum

Annemin inadıyla oyuncu oldum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX