Kar geliyor, kış şimdi başlıyor!

26 Ocak Perşembe güncel hava durumu raporu yayımlandı. Bugünden itibaren Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji haritasına göre İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi. 10 Şubat'a kadar sıklıkla yağış beklenirken şubatın ilk haftası İstanbul'da da karın görüleceği ifade edildi. İşte il il güncel hava durumu raporu...

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte Avrupa'daki yüksek basınç Türkiye'ye yağış getiriyor. Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, Doğu Anadolu'da yarından itibaren yoğun kar yağışı gerçekleşeceğini söylerken İstanbul'da da şubatın ilk haftasında kar yağışı beklendiğini ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğu kıyıları, Güney Ege, Antalya kıyıları hariç Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinin, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

TÜRKİYE GELENLİNDE SAĞANAK YAĞMUR VE KAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporunu göre, perşembe gününden itibaren Doğu Karadeniz hariç Türkiye genelinde sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Cuma ve cumartesi günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ -1°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 5°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 6°C, 12°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 16°C

Sağanak yağışlı

MANİSA 6°C, 13°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 14°C

Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya kıyıları hariç Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 9°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 5°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN 10°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA -3°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI -4°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 0°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -6°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA -1°C, 9°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT -3°C, 8°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 6°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM -11°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -15°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -1°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -8°C, 1°C

Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 0°C, 9°C

Hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 4°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu