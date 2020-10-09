Kaptanı öldürüp gemide dehşet saçmıştı! 'Beni niye engelledin herkesi öldürecektim'

Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılan "İnce Karadeniz" gemisinde 20 Aralık 2019 tarihinde, makine yağcısı olarak çalışan 34 yaşındaki Ergin Aktaş, gemisinin kaptanı Bora Ekşi 'yi bıçaklayarak öldürmüş diğer 8 gemi çalışanını da yaralamıştı. Geminin Sri Lanka'ya ulaşmasının ardından yetkililer tarafından gözaltına alınan Aktaş, Sri Lanka'nın Colombo şehrinden özel bir ekiple Türkiye'ye getirilerek tutuklandı. Aktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ağırlaştırılmış muhabbet ve 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı

Milliyet'in haberine göre, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ergin Aktaş bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmaya ayrıca 8 müşteki ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ergin Aktaş savunmasında, zaman zaman rahatsızlandığını ve kaptanlarından ilaç talep ettiğini belirterek, “Bora kaptan da bana bu şekilde ilaçlarımı veriyordu. Benimle iyi niyetli olarak ilgilendiğini düşünüyordum. Benim maktul ile aramda bir problem yoktu. 10 Kasım’da Atatürk’ü anma töreni düzenlendi.

Ben bu törenden sonra geminin anons sisteminden tüm geminin duyacağı şekilde ‘İnşallah bir gün peygamber efendimiz için de anma yapılır’ şeklinde anons yaptım. Bu olaydan sonra Bora kaptan benimle konuşarak yaptığımın doğru olmadığını söyledi. Ben de kendisinden özür diledim. Ancak bu konu nedeniyle kendisine kin beslediğim doğru değildir. Ben Bora kaptanın benimle ilgili ailemle telefon görüşmesi yaptığını biliyorum. Ancak bu konudan ötürü kendisine kızmadım. Olay tarihinde de ilaç almıştım. Kendimi bir askeri gemide düşünerek kaptanın da yabancı bir kaptan olduğuna inanarak yemekhaneye gidip ekmek bıçağı aldım.

Bora kaptanın kamarasına indim. Kapıyı çaldım. İlaç almak istediğimi söyleyerek içeri girdim. Daha sonra bıçağı sapladım. Bağırış olunca odadan çıktım. Dışarıda ikinci kaptan Cenk ‘bıçağı var’ diye anons etti. Sonra diğer gemi personeli üzerime geldi ve ben onları düşman askeri olarak görerek onlara da bıçak salladım. Daha sonra yağcı Çoşkun yangın tüpüyle beni bayılttı. Daha sonra beni bağladılar. Ben isteseydim Melike Yılmaz’ı da öldürecek durumdaydım ancak böyle bir şey yapmadım. Ben olay öncesi gemi kaptanına ve diğerlerine rahatsız olduğumu ve gemiden ayrılmak istediğimi söyledim” diye konuştu.

‘BENİ NİYE ENGELLEDİN HERKESİ ÖLDÜRECEKTİM’ DEMİŞ

Müşteki Keziban Hazel ifadesinde geminin 3. Kaptanı olduğunu belirterek, “Ergin bana ‘Ben kabeye gidip putları yıktım. Siz hazreti Ayşe’nin kızına benziyorsunuz’ diyordu. Maktulün kamarası ile benim kamaram çok yakındı. Sanığın maktulün kamarasına olay günü geldiğini ve kaptan ile tartıştığını duydum. ‘bana bunu niye yaptınız? Aileme niye şikayet ettiniz?’ şeklinde şeyler söylüyordu. Bora kaptan da ‘sen geç uyu yarın konuşuruz’ şeklinde şeyler söylüyordu. Kısa bir süre sonra ‘Ergin yapma beni öldürme. İki çocuğum var benim’ diye bağırdığını duydum kaptanın. Diğer gemi personelini arayıp çağırdım. Beni de bacağımdan yaraladı. Daha sonra bana ‘beni niye engelledin herkesi öldürecektim’ dedi” diye konuştu.

Müştekiler ifade verdiği sırada sanık Aktaş, “Bilerek yapmadım. Ben iyi bir insan değil miydim? Size neden böyle bir şey yapayım. Ben rahatsızlandıktan sonra böyle olmadım mı? Allah her şeye şahittir” dedi. Bunun üzerine ölen kaptan Bora Ekşi’nin kız kardeşi İrem Ekşi Mutlu, “Ergin o inandığın Allah cehennemin dibinde yakacak seni Ergin. Ergin abimin gözleri gözlerinden gitmesin. Cehennemin en dibinde yanacaksın” diyerek sinir krizi geçirdi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek müştekilerin dinlenmesi için duruşmayı erteledi.