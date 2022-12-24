Kapıya gelen şifa

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, hastaneye gitmekte güçlük çeken köylüler için mobil sağlık ekibi oluşturdu. Köyleri gezen sağlıkçılar köy odasında sağlık taraması yaparken, yaşlı ve yatalak hastalar için ise evleri ziyaret ediyor.

ÇABALARI SAĞLIKLI HAYAT İÇİN

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, hastalıkların erken teşhisi ve hastaneye gelmekte güçlük çeken vatandaşlar için "Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz" projesi başlattı. Mobil sağlık ekibi, köylere giderek vatandaşları sağlık kontrolünden geçiriyor. Önceki gün Mudurnu'nun Uzunçam köyüne giden sağlık ekibi, köy odasında vatandaşları muayene etti. Yaşlı ve yatalak hastalar ise evlerinde kontrol edildi. Tedavi ihtiyacı olan vatandaşlar için de randevu oluşturuldu.

KANSER TARAMASI DA YAPILACAK

Projenin ilk ayağının Göynük ilçesindeki Güney Çalıca köyünde yapıldığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "Bugün de Mudurnu'nun en uzak köyü Uzunçam köyündeyiz. Uzman doktorlarımız ile bugün burada muayeneler yapacağız. Sağlıklı hayat için hem korunma ve teşhis, hem de tedavi planımızı tam gün olarak yapmayı planlıyoruz. Uzman hekimler muayenelerini ve kanser taramalarını yapacak. Diş taramalarımız olacak" dedi.

Muayene olan 83 yaşındaki Fahriye İlkhan, "Allah razı olsun. Ben bu yaşımda gidip gelemezdim, hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Uzunçam Muhtarı Suat Özgıcır, "Köyümüzde sağlıklı yaşam için bizim köyde buluşan doktorlarımıza, kaymakamımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik "İl ve ilçe merkezlerine uzak olan köylerimizden birisi olan Uzunçam köyünde küçük bir hastane kurmuş olduk" dedi.