VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyarbakır'da öğrenci velisi öğretmene taşla saldırdı
Terör örgütü PKK yanlıları Marsilya'da 4 polisi yaraladı
Başkan Erdoğan Avrupa'yı uyarmıştı: Koynunuzda yılan besliyorsunuz
Japonya 2024'te deniz tabanından nadir toprak elementleri çıkaracak
Manisa'da tarihi çarşıdaki iş yerinde yangın
Rusya'dan UEFA kararı
24 Aralık 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 18:00:00

Kapıya gelen şifa

ABONE OL

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, hastaneye gitmekte güçlük çeken köylüler için mobil sağlık ekibi oluşturdu. Köyleri gezen sağlıkçılar köy odasında sağlık taraması yaparken, yaşlı ve yatalak hastalar için ise evleri ziyaret ediyor.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, hastaneye gitmekte güçlük çeken köylüler için mobil sağlık ekibi oluşturdu. Köyleri gezen sağlıkçılar köy odasında sağlık taraması yaparken, yaşlı ve yatalak hastalar için ise evleri ziyaret ediyor.

ÇABALARI SAĞLIKLI HAYAT İÇİN

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, hastalıkların erken teşhisi ve hastaneye gelmekte güçlük çeken vatandaşlar için "Sağlıklı Hayat İçin Bizim Köyde Buluşuyoruz" projesi başlattı. Mobil sağlık ekibi, köylere giderek vatandaşları sağlık kontrolünden geçiriyor. Önceki gün Mudurnu'nun Uzunçam köyüne giden sağlık ekibi, köy odasında vatandaşları muayene etti. Yaşlı ve yatalak hastalar ise evlerinde kontrol edildi. Tedavi ihtiyacı olan vatandaşlar için de randevu oluşturuldu.

KANSER TARAMASI DA YAPILACAK

Projenin ilk ayağının Göynük ilçesindeki Güney Çalıca köyünde yapıldığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "Bugün de Mudurnu'nun en uzak köyü Uzunçam köyündeyiz. Uzman doktorlarımız ile bugün burada muayeneler yapacağız. Sağlıklı hayat için hem korunma ve teşhis, hem de tedavi planımızı tam gün olarak yapmayı planlıyoruz. Uzman hekimler muayenelerini ve kanser taramalarını yapacak. Diş taramalarımız olacak" dedi.

Muayene olan 83 yaşındaki Fahriye İlkhan, "Allah razı olsun. Ben bu yaşımda gidip gelemezdim, hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Uzunçam Muhtarı Suat Özgıcır, "Köyümüzde sağlıklı yaşam için bizim köyde buluşan doktorlarımıza, kaymakamımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik "İl ve ilçe merkezlerine uzak olan köylerimizden birisi olan Uzunçam köyünde küçük bir hastane kurmuş olduk" dedi.

Etiketler : Fahriye İlkhan Uzunçam Muhtarı Suat Özgıcır
Nafakayı Yargıtay'a taşıdı

Nafakayı Yargıtay'a taşıdı
Şarkının geliri kanserli çocuklara

Şarkının geliri kanserli çocuklara
Köpekli alışveriş

Köpekli alışveriş
Barışma sonrası dağ tatili

Barışma sonrası dağ tatili
‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda

‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda
2 genç yanıma oturdu

2 genç yanıma oturdu
50 yılı kül oldu

50 yılı kül oldu
Madrid'de sevgi seli

Madrid'de sevgi seli
Aşkın ilk fotoğrafı

Aşkın ilk fotoğrafı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX