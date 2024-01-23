Kapıkule'de tır içerisinde uçak ele geçirildi!
Kaynak: AA
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada Cesna tipi uçak ele geçirildi. Sırbistan uyruklu sürücü V.M. gözaltına alındı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada "Cessna" tipi uçak ele geçirildi.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda risk analizleri kapsamında arama yapıldı.
Aramada dorse içerisinde bulunan, kanatları demonte halde olan 1964 model Cessna F172 uçağa el konuldu.
Sırbistan uyruklu olduğu öğrenilen tır sürücüsü Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.