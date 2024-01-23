VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu
Amazon'a 32 milyon avro para cezası verildi
Kapıkule'de tır içerisinde uçak ele geçirildi!
PKK'Lı teröristlerce katledilen çocuklar anıldı
Zamlı maaşlar 26 Ocak'ta hesaplarda
Hizbullah, İsrail'in gözetleme üssünü vurdu
23 Ocak 2024 Salı 15:34:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 15:34:00

Kapıkule'de tır içerisinde uçak ele geçirildi!

Kaynak: AA

ABONE OL

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada Cesna tipi uçak ele geçirildi. Sırbistan uyruklu sürücü V.M. gözaltına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada "Cessna" tipi uçak ele geçirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda risk analizleri kapsamında arama yapıldı.

Aramada dorse içerisinde bulunan, kanatları demonte halde olan 1964 model Cessna F172 uçağa el konuldu.

Sırbistan uyruklu olduğu öğrenilen tır sürücüsü Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Etiketler : kapıkule tır dorse uçak
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX