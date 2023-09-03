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03 Eylül 2023 Pazar 12:53:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 12:53:00

Kapıkule'de 21,3 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analiz çalışmaları çerçevesinde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tırı mercek altına aldı.

Kapıkule'de 21,3 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi

X-ray taramasına yönlendirilen tırda, şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine tır, fiziki aramaya tabi tutuldu. Aracın dorsesinin alt kısmında, beyaz çuvallara gizlenmiş, 5 bin 338 oto yedek parçası ele geçirildi.

Oto yedek parçalarının piyasa değerinin ise toplam 21 milyon 347 bin lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediyor.

Etiketler : ticaret bakanlığı kaçakçılık oto yedek parçası kapıkule
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