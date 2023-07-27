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27 Temmuz 2023 Perşembe 12:11:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 12:11:00

Kapıkule Sınır Kapısı'nda skunk yakalandı

Kaynak: AA

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 83 kilo 528 gram skunk ele geçirildi, olaya ilişkin 2 kişi yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmayla sınır kapısında bir tırı durdurdu.

Görevlilerce x-ray taramasından geçirilmesinin ardından aranan tırın dorsesine gizlenmiş 83 kilo 528 gram skunk bulundu.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar x-ray taraması
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