Kapıkule Sınır Kapısı'nda skunk yakalandı
Kaynak: AA
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 83 kilo 528 gram skunk ele geçirildi, olaya ilişkin 2 kişi yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmayla sınır kapısında bir tırı durdurdu.
Görevlilerce x-ray taramasından geçirilmesinin ardından aranan tırın dorsesine gizlenmiş 83 kilo 528 gram skunk bulundu.
Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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