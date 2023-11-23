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23 Kasım 2023 Perşembe 10:15:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 10:15:00

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 25 kilo 190 gram gümrüksüz altın ele geçirildi

Kaynak: AA

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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, sırt çantasındaki 25 kilo 190 gram gümrüksüz külçe altınla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışmada, Almanya'dan gelen T.A'nın otomobilinde arama yaptı.

Aramada sırt çantasında 25 kilo 190 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yasal olmayan yollarla yurda getirilen altınlara ise el konuldu.

Etiketler : kapıkule gümrük kapısı altın külçe
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