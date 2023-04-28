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28 Nisan 2023 Cuma 07:25:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 07:25:00

'Kapıcılar kralı' tarih oluyor!

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Yüksek kira artışları, kapıcıları da etkiledi. Apartman yönetimleri, kaldıkları daireyi kiraya vermek için kapıcılara mobbing uygulamaya başladı.

Kemal Sunal'ın Seyit karakteriyle başrolünde olduğu 1977 yapımı "Kapıcılar Kralı" filminde, kapıcıların yaşadığı olayları komedi tarzında gözler önüne sermişti.

HEM İŞSİZ HEM EVSİZ KALIYORLAR

* Fahiş kira artışlarına karşı yasal düzenleme hazırlığı yapılırken, yüksek kiralar kapıcıları da farklı bir şekilde etkiledi. Oturdukları daire ortak alan olduğu için apartman yönetimleri, kapıcıları çıkarıp daireyi kiraya vermek için arayışa başladı. Bu yüzden mobbinge maruz kalan kapıcıların sayısı da her gün artıyor. Sendika Konut-İş Başkanı Alican Kayhan, günün her saati mesaide olan kapıcıların yüksek kiralar nedeniyle hem işsiz hem evsiz kaldığını söyledi.

TÜM KAT MALİKLERİ ONAY VERMELİ

* Kayhan "Apartman görevlileri son dönemlerde yüksek kira artışları nedeniyle zora düştü. Çünkü apartman sakinleri kapıcı dairelerine kiraya vermek istiyor. Aileleri ile birlikte 3 milyonu bulan kıpıcı kardeşlerimiz büyük sıkıntı içinde" dedi. Türkiye Kentsel Tesis yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı da "Ortak alanların kullanım amacı değişikliği, oy birliğiyle mümkün. Bir kat maliki, yargıya başvurursa alan eski haline döner" diye konuştu.

Etiketler : Kemal Sunal Kapıcılar Kralı mobbing uygulama
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