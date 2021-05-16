Kapanma etkisi

29 Nisan'da başlayan 17 günlük tam kapanma yarın itibarıyla sona eriyor, Türkiye kontrollü normalleşme sürecine giriyor. Ancak yarın, okullar uzaktan eğitime devam edecek, kafe, restoran, küçük esnaf ve AVM'ler açılmayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısı sonrası normalleşme takvimi tek tek kamuoyuna bildirilecek.

17 gÜNDE VAKALAR GERİLEDİ

Tam kapanmanın ilk uygulandığı gün olan 30 Nisan'dan bugüne kadar Türkiye'de vakalar 4'te bir oranında azaldı, ağır hasta ve ölümlerde ise düşüş kaydedildi. Bu kapsamda 17 günlük kısıtlamanın bilançosu şöyle:

* 30 Nisan Cuma: Vaka: 37 bin 674. Hasta: 2 bin 715. Ölüm: 339.

* 7 Mayıs Cuma: Vaka: 22 bin 388. Hasta: 2 bin 401. Ölüm: 304.

* 14 Mayıs Cuma: Vaka: 11 bin 534. Hasta: 1217. Ölüm: 238.