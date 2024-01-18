Kapadokya'ya ziyaretçi akını

Bölgedeki tarihi yer altı yerleşim alanlarını geçen yıl ocak ayında 69 bin 463, şubatta 39 bin 320, martta 63 bin 164, nisanda 133 bin 686, mayısta 153 bin 703, haziranda 159 bin 14, temmuzda 160 bin 904, ağustosta 176 bin 429, eylülde 166 bin 864, ekimde 173 bin 867, kasımda 126 bin 102, aralıkta ise 72 bin 694 ziyaretçi gezdi.

Yer altı şehirlerinden en çok ilgiyi 559 bin 527 ziyaretçi ile Kaymaklı yer altı şehri gördü.