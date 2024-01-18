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18 Ocak 2024 Perşembe 06:45:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 06:45:00

Kapadokya'ya ziyaretçi akını

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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki yer altı şehirlerine ziyaretçi akını yaşandı. Derinkuyu, Kaymaklı, Tatlarin, Mazı ve Özkonak yer altı şehirleri ile kent merkezinde 2014 yılında kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ortaya çıkarılarak 2020'de ziyarete açılan Kayaşehir'i 2023 yılında 1 milyon 495 bin 210 turist ziyaret etti.

Bölgedeki tarihi yer altı yerleşim alanlarını geçen yıl ocak ayında 69 bin 463, şubatta 39 bin 320, martta 63 bin 164, nisanda 133 bin 686, mayısta 153 bin 703, haziranda 159 bin 14, temmuzda 160 bin 904, ağustosta 176 bin 429, eylülde 166 bin 864, ekimde 173 bin 867, kasımda 126 bin 102, aralıkta ise 72 bin 694 ziyaretçi gezdi.

Yer altı şehirlerinden en çok ilgiyi 559 bin 527 ziyaretçi ile Kaymaklı yer altı şehri gördü.

Etiketler : kapadokya turist ziyaretçi
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