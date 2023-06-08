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08 Haziran 2023 Perşembe 07:16:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 07:16:00

Kapadokya'ya sosyal medya turizmi

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Peribacalarıyla ünlü Kapadokya, sosyal medyanın yaygınlaşması ve içerik paylaşımına verilen önemin artmasıyla her geçen daha fazla fotoğraf tutkununu konuk ediyor.

Peribacalarıyla ünlü Kapadokya, sosyal medyanın yaygınlaşması ve içerik paylaşımına verilen önemin artmasıyla her geçen daha fazla fotoğraf tutkununu konuk ediyor. Birkaç yıl öncesine kadar daha çok balayı çiftlerinin fotoğraf çekimi için geldiği Kapadokya, sosyal medya paylaşımlarıyla her geçen gün daha fazla fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

Etiketler : Kapadokya Peribacaları sosyal medya paylaşımları
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