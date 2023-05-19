VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çukurova'da hasadın yaygınlaşmasıyla soğanın fiyatı düşüyor
İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Malatya'da deprem
Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne katılabilir
19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
MSB'den 19 Mayıs paylaşımı
19 Mayıs 2023 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 10:00:00

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kaynak: AA

ABONE OL

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçtu.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da turistlerin manzarayı kuşbakışı izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, gün doğumundan önce tur için hazırlandı.

Görevlilerce sepetlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asılan balonlar, güneşin yüzünü göstermesiyle peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Gün doğumunda ortaya çıkan manzarayı seyretmek için doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilere gelen turistler, balonların renk kattığı peribacaları arasında fotoğraf çektirdi.

Bölgede sıcak hava balon üretimi yapan firma tarafından üretilen Türk bayrağı figürlü sıcak hava balonu da peribacaları arasında güzel görüntü oluşturdu.

Balon pilotu Bekir Güneş, gazetecilere, tüm milli bayramlarda Türk bayraklarını gökyüzünde dalgalandırdıklarını belirterek, "Kapadokya'nın vazgeçilmezi olan sıcak hava balonlarıyla bu anlamlı günde bayrağımızla uçmak bize onur verecek. Bölgeye gelen misafirlerimize ayrı bir görüntü sunacağız." dedi.

Balon pilotu Süleyman İnce de güneşin doğuşunu gökyüzünden izlerken, Türk bayrağını taşımanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Göreme beldesi çevresinden kalkış yapan balonlar yaklaşık bir saat boyunca peribacaları üzerinde süzüldü.

Etiketler : kapadokya türk bayrakları atatürk posterleri 19 mayıs atatürkü anma gençlik ve spor bayramı
Hemcinsleri güç veriyor

Hemcinsleri güç veriyor
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Annesi oy kullanırken fenalaştı

Annesi oy kullanırken fenalaştı
Babaya veda

Babaya veda
En popüler Demet Özdemir oldu

En popüler Demet Özdemir oldu
Hülya Koçyiğit: Annelik ayrıcalık

Hülya Koçyiğit: Annelik ayrıcalık
İlk kez oy kullandı

İlk kez oy kullandı
"Orhan Gencebay hayatını kaybetti" iddiasına yalanlama

"Orhan Gencebay hayatını kaybetti" iddiasına yalanlama
Dostça ayrılık

Dostça ayrılık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX