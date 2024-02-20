Kanserli annenin azmi

Hastalığını atlatmak için ağır tedaviler gören genç kadın, aynı zamanda kebap tezgahında emek veriyor.

EVLATLARINI OKUTABİLMEK İÇİN

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Özlem Habeşoğlu, bir buçuk yıldır meme kanserine karşı mücadele veriyor. Meme kanserine karşı mücadelesinde göğsünün birisi alınan Habeşoğlu, deprem sonrası yeniden hayata tutunarak konteyner iş yerinde kebapçı dükkanı açtı. Tedavisi için sıklıkla yolculuk yapan Habeşoğlu, 2 kız evladı için çalışarak para kazanıyor. Meme kanseri annenin tek umuduysa evlatlarına iyi bir eğitim aldırabilerek, meslek sahibi olmalarını sağlamak.

DEPREM SONRASI TOPARLANAMADI

Deprem sonrası psikolojilerinin de etkilendiğini anlatan Özlem Habeşoğlu, "O günü hatırlamak istemiyoruz. O gün çok kötü bir gündü, biz ölümden döndük. Meme kanseri tedavisinde 2 defa bıçak altına yattım, bir organım yok diyelim. 2 kızım var ben de bu işe başvurdum. Bir kadın bu işi nasıl beceriyor diye herkes şaşırıyor, mecburum çünkü gelirim yok" dedi. Habeşoğlu "Ağrılarımı bastırarak çalışmak ve iyileşmek zorundayım. Hayata tutunmam lazım, benim 2 kızım var" dedi.

Özlem Habeşoğlu "Ben depremden önce başka bir yerde çalışıyordum, orada kebap yapmayı öğrendim. Sonra deprem olunca dükkan yıkılınca işçiler de dağıldı ben de bu işe başvurdum" dedi.