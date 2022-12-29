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29 Aralık 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 19:00:00

Kanserle "güzel" mücadele

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Ecem April Onutman, 16 yaşında lenfoma ile tanıştı, 19 yaşında Model Of Models yarışmasında Türkiye 1'incisi oldu. Şimdi kendisiyle aynı mücadeleyi veren çocuklara moral oluyor.

Ecem April Onutman, 16 yaşında lenfoma ile tanıştı, 19 yaşında Model Of Models yarışmasında Türkiye 1'incisi oldu. Şimdi kendisiyle aynı mücadeleyi veren çocuklara moral oluyor.

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA YAYGIN GÖRÜLÜYOR

Geçen yıl Türkiye'de düzenlenen Model Of Models yarışmasında 1'incilik kazandı, Paris'te Miss Supertalent Of The World yarışmasında 3'ncü oldu, hukuk fakültesi 1. sınıfta okuyor, single çıkarmaya hazırlanıyor... Bugün 19 yaşında hayatının baharında olan, içten gülümseyişleriyle cıvıl cıvıl gençliğini yaşayan Ecem April Onutman, çocukluk çağında yaygın görülen kanserlerden lenfoma ile 16 yaşındayken karşılaştı.

GECE TERLEMESİ VE ÖKSÜRÜK VARDI

Öksürük ve gece terlemeleri şikayetiyle çekilen akciğer filminde göğüs boşluğunda gölge görülmesinden şüphelenilince Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Canpolat'a götürdü ailesi Ecem'i. Yapılan tetkiklerde 3. evre lenfoma teşhisi konuldu. Hastalığı pozitif bakış açısı sayesinde yendiğini söyleyen Ecem şimdi kendisiyle aynı yollardan geçen çocuklara umut aşılıyor.

Ecem April Onutman, "İyileşir iyileşmez küçüklüğümden beri hayalini kurduğum modellik için kolları sıvadım. Ancak tedavi sürecinde kortizondan dolayı çok kilo almış, 84 kiloya çıkmıştıım. Diyetle ve sporla 9 ayda 24 kilo vermeyi başardım ve modellik yürüyüş eğitimi aldım" diyor.

Yılbaşı partisinde eğlendiler

Kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri Acıbadem Altunizade Hastanesi'ne bu kez yeni yıl partisi için geldiler. Minik kahramanlar masal dünyasını andıran bir ortamda şarkılar eşliğinde doyasıya eğlenerek oyunlar oynadılar.

Etiketler : Ecem April Onutman Yılbaşı partisi Acıbadem Altunizade Hastanesi
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