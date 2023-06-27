Kanlı hesaplaşma

Adana'da 'alacak-verecek' meselesi yüzünden husumetli olan iki grup, sokakta karşı karşıya geldi. Önce tekme ve yumruklar, sonra da silahlar konuştu. Başından ve göğsünden vurulan Sinan Elmas, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İbrahim Halil Zeren de ayağından bıçaklandı. Elmas'ın ölümüne neden olan Mahmut Gencer olayda kullandığı silahla birlikte yakalanırken, kavgaya karışan 4 kişi daha gözaltına alındı.

Ayağından bıçaklanan İbrahim Halil Zeren tedaviye alındı.