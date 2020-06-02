Kandil'inizi söndürmeye az kaldı! Karayılan'ın talimatı PKK'lı teröristler arasında alay konusu oldu
Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, emniyet, MİT ve TSK'nın operasyonlarına karşı çaresiz kaldıklarını itiraf etmişti. Karayılan şimdi de teröristlere verdiği yeni talimatla alay konusu oldu.
Emniyet, MİT ve TSK’nın yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütü PKK’ya yönelik aralıksız süren operasyonları, örgüt elebaşlarının da kimyasını bozdu.
TSK ve MİT’in Kandil bölgesine yönelik operasyonları nedeniyle aylardır gizlenen terörist elebaşı Murat Karayılan, aylar sonra ortaya çıkarak örgütün içinde bulunduğu çaresiz durumu itiraf etti.
DOĞAÜSTÜ GÜÇLERLE DONANIN
Karayılan teröristleri önce “işbirlikçi" olmakla suçlayıp, Türkiye’nin operasyonlarından kurtulmanın formülünü de “doğaüstü güçlerle donanmalısın" diyerek verdi. Karayılan’ın bu sözlerinin teröristler arasında dalga konusu olduğu, ciddiye alınmadığı ve moralleri bozduğu öğrenildi.
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