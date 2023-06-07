Kandil'e hava koridoru! Örgütten kaçan terörist her şeyi anlattı!

PKK'dan kaçıp teslim olan G.G. itirafçı oldu, ABD'nin helikopterle Suriye'den Irak'a PKK'lıları taşıdığını anlattı. Şeddade'den 25 kişilik grupla CH-47 Chinook helikoptere bindiklerini ifade eden G.G. "Helikopterde ABD'li 2 pilot ve 2 teknisyen görev yapıyordu. Süleymaniye Havalimanı'na indik. Bizi buradan kamyonetle alıp Kandil'e götürdüler" dedi. G.G. burada genişletme çalışmasına katıldıkları mağaranın uçaksavar, otomatik tüfek, altılı bomba atar ve 2 yıl yetecek kadar erzakla dolu olduğu bilgisini verdi.

DAĞA HDP GÖTÜRDÜ

Teslim olan terör örgütü mensubu G.G.'yi HDP Mardin'den dağa götürmüş. 2015'te HDP Nusaybin İlçe Başkanlığı üzerinden PKK'ya katılan G.G., 8 yıl boyunca Suriye'nin Derik, Tel Abyad, Rakka, Tabka, Şeddade, Haseke ve Sırrin bölgeleri ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de faaliyet yürüttüğünü anlattı. İtirafçı olan terörist, örgütün yeni dönemde eylem hazırlığında olduğunu söyledi. G.G.'nin ABD-PKK ilişkisine dair verdiği bilgiler de dikkat çekti.

KUŞ UÇUŞU 418 KM

1 Aralık 2022'de Sırrin'den araçla Şeddade'ye gittiklerini belirten G.G., sırt çantalarına silah koyduklarını ve buradan 25 teröristle ABD'ye ait CH-47 Chinook helikopterine binip Süleymaniye Havalimanı'na geldiklerini anlattı. Şeddade ile Süleymaniye Havalimanı arası kuş uçuşu mesafe 418,11 km. G.G., helikopterde ABD'li 2 pilot ve 2 teknisyenin görev yaptığını söyledi.

2 YILLIK ERZAK DOLU

Süleymaniye Havalimanı'ndan bir kamyonetle alınıp Kandil'de mağara genişletme çalışmalarına götürüldüklerini itiraf eden G.G., genişletilen mağarada Doçka uçaksavar, Bixi, AK-47 piyade tüfeği ve altılı bomba atarların bulunduğunu belirtti. G.G. mağarada 2 yıl yetecek kadar erzak bulunduğunu, gaz maskeleri ve 10 adet oksijen tüpü olduğunu da söyledi.

1 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'nde PKK/YPG'li 1 terörist teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'nde 1 PKK/YPG'li terörist komandolarımıza teslim oldu."