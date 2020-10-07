Amanoslar'da öldürülen teröristler hain Murat Karayılan'ın eski korumaları çıktı

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07 Ekim 2020 Çarşamba 09:10:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 09:19:00

Kandil'den gelen son dakika haberi terörist Murat Karayılan'ı yıktı! PKK elebaşı Karayılan ın korumaları öldürüldü

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Hatay'ın Amanos Dağlarında 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen ve İçişleri Bakanlığının ödülle aranan teröristler listesinde Gri kategoride oldukları belirlenen PKK'lı teröristlerden Şefik Körman, Cihan Erbaş ve Serhat Aykul adlı teröristlerden Erbaş ve Aykul'un hain örgütün elebaşı Murat Karayılan'ın yakın korumalığını yaptıkları ve bizzat onun talimatıyla bölgeye gönderildikleri ortaya çıktı.

İstihbarat birimlerinde yer alan kaynaklardan ulaşılan bilgiye göre, Yıldırım-5 operasyonu kapsamında Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ile güvenlik korucularından oluşan 1448 güvenlik görevlisinin katılımıyla hava destekli başlatılan operasyon da Teröristlerin barındıkları nokta tespit edilince bölgeye SİHA ve Atak taarruz helikopterleri sevk edildi.

O TERÖRİSTLER BAKIN KİM ÇIKTI

22 Ağustos günü Hava destekli operasyonda 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Teröristlerin 3'ünün de Gri kategoride aranan Ali Norşin kod adlı (Şefik Körman), Hüseyin Fırat kod adlı Cihan Erbaş ve Ciger Amed kod adlı Serhat Aykul adlı teröristler oldukları belirlendi.

TERÖRİSTBAŞI MURAT KARAYILAN'IN YAKIN KORUMASI

Sabah'ın haberine göre, İstihbarat birimleri yaptıkları çalışmada Malatya Nüfusuna kayıtlı olan ve 12 yıl önce örğüte katılan Hüseyin Fırat kod adlı Cihan Erbaş ile 7 yıl önce PKK nın dağ kadrosuna katılan Diyarbakır'lı Ciger Amed kod adlı Serhat Aykul adlı teröristlerin 2014-2018 yılları arasında kandilde örgüt elebaşı karayılanın yakın koruması oldukları ortaya çıktı.

2018'DE GÖNDERİLMİŞ

Her iki teröristin Karayılan tarafından son yıllarda operasyonlarda büyük kayıplar veren ve tükenme noktasına gelip Zeytindalı ve Barış pınarı harekatıyla Suriye'den takviye yapılamayan örgütün Amanoslar yapılanmasına 2018 yılı içinde gönderildikleri tespit edildi.

KAHRAMAN BİNBAŞIMIZIN KATİLİYDİ

O teröristlerden Ali Norşin kod adlı Şefik Körman 2011-2015 yıllarında Diyarbakır'ın Lice, Hani, Dicle İlçeleri kırsalında çok sayıda kanlı saldırının faili olmaktan aranıyordu. Hakkında Diyarbakır Başsavcılığınca yakalama kararı bulunan Körman, 2 Haziran 2012'de Lice-Bingöl karayolunu keserek İngiliz vatandaşı Japon uyruklu James Masami adlı turisti kaçırmış, turistin kurtarılması için operasyona çıkan güvenlik güçlerine de uzaktan kumandalı mayınlı tuzak kurup Lice İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Kurt ile uzman çavuş Abdullah Açıcı'yı şehit etmişti.

ASKERLERİMİZİ KAÇIRIP PERVİN BULDAN'A TESLİM ETTİ!

Diyarbakır-Bingöl karayolunu 26 Nisan 2014'te kesen terörist Körman, Bingöl 5. Komando Taburunda görevli uzman çavuşlar Mehmet Calban ve Hasan Demircan'ı kaçırdı. Askerlerimizi 4 gün alıkoyan terörist daha sonra HDP eş başkanı Pervin Buldan ile milletvekili İdris Baluken'i dağa çağırıp teslim etmişti. Uzman çavuşlar terörist Körman'ı teşhis edince terörist hakkında dava açılıp, yakalama kararı çıkarılmıştı.

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