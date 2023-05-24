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24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:53:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:53:00

Kandil'den art arda destek açıklamaları... Kılıçdaroğlu için sandığa gidin çağrısı

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Kandil'den 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için destek açıklamaları peş peşe gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması PAJK'ın Koordinasyon Üyesi Şimal Ülkem Güneş, örgüte yakın Sterk TV'ye verdiği röportajda Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi için herkese seçime katılın çağrısı yaptı. PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi ve PKK/KJK sorumlusu "Bese Erzincan" kod adlı Ayfer Kordu ise, terör örgütünün yayın organı Medya Haber TV'ye verdiği röportajda, ikinci tur için Cumhur İttifakı aleyhine oy kullanılmasını istedi.

14 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık destek veren Kandil, ikinci tur için de CHP Genel Başkanı için aralıksız çalışmaya devam ediyor.

PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi ve PKK/KJK sorumlusu "Bese Erzincan" kod adlı Ayfer Kordu, terör örgütünün yayın organı Medya Haber TV'ye verdiği röportajda, ikinci tur için Cumhur İttifakı aleyhine oy kullanılmasını istedi.

KANDİL'DEN PEŞ PEŞE DESTEK AÇIKLAMALARI

Bir destek de terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması PAJK'ın Koordinasyon Üyesi Şimal Ülkem Güneş'ten geldi.

Güneş, 2. turun kendileri için çok önemli olduğunu belirtirken, "Tarih bir fırsat ve imkan daha veriyor. Erdoğan'ı göndermek için elimize bir fırsat geçti" ifadelerini kullandı.

Güneş, PKK kanalında, Başkan Erdoğan'ın kaybetmesi için sandığa gitme çağrısı yapıp Kılıçdaroğlu'na destek isterken, "Bir seferberlik içinde olmamız lazım. Direniş ruhuyla seçim günü herkes ne işi varsa o işi bırakmalı, çünkü hiçbir iş sandığa gitmekten daha önemli değildir" dedi.

Etiketler : 14 mayıs seçimleri kemal kılıçdaroğlu kandil bese erzincan ayfer kordu şimal ülkem güneş pkk
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