Kandil'de 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam" ifadesi kullanıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Ansızın vurmaya devam!



Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/7DwYrT6Myd