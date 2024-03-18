Kandil uzlaşısı gözler önüne serildi! Kazandıktan sonra istifa edip geri dönecekler
DEM Parti ile CHP arasındaki 'Kandil uzlaşısı' İstanbul'daki bir ilçede daha gün yüzüne çıktı.
Zeytinburnu'nda CHP listelerinden seçime giren DEM Partili Meclis Üyesi adaylar tanıtıldı.
"KAZANDIKTAN SONRA İSTİFA EDİP DEM'E GERİ DÖNECEKLER"
CHP ile DEM Parti arasındaki ittifakı belgeler nitelikle açıklama yapan DEM Partililer, Zeytinburnu'nda CHP listesinden seçime girdiklerini itiraf etti.
Sosyal medyada yayılan ve DEM Partililerin yer aldığı bir videoda konuşmacıların, "Zeytinburnu'nda aday çıkarmadık. Bizim kazancımız olan meclis üyelerimizi CHP'den aday gösterdik. Bunlar kazandıktan sonra istifa edip DEM'e geri dönecekler." açıklamaları, yapılan ittifakı gözler önüne serdi.
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