CHP ile DEM, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak yaptı. PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yerel seçimlere günler kala PKK'nın kanalında yeniden ortaya çıktı.

KENT UZLAŞISI' ÖNEMLİ VE ANLAMLI

DEM Partisi etrafında oluşan ittifakların olduğunu açıkça beyan eden PKK elebaşı Kalkan, oluşan ittifakların önemli ve anlamlı olduğunu aktardı. Kalkan, "31 Mart'ta Türkiye'de önemli bir seçim olacak. Mayıs seçimleri kadar olmayabilir ama yerel yönetimler çok daha önemli. Bu anlamda demokratik güçlerin aydınların kadınların önemli bir çabası var. DEM Parti etrafında oluşan ittifaklar. Yapılan çabalar önemli ve anlamlı" dedi.

CHP-DEM İTTİFAKINA ÇAĞRI

CHP'nin DEM Parti etrafında oluşturduğu ittifaka çağrıda bulunan Kalkan, "Arkadaşlar da açıklama yapıyorlar, çeşitli güçler. Bizim söyleyecek pek bir şeyimiz yok. Herkes biliyor yani. Bu seçimlerde de gereken yapılacak." ifadelerini kullandı.