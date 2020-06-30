Kanal İstanbul'da önemli gelişme! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayladı

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30 Haziran 2020 Salı 11:46:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 12:00:00

Kanal İstanbul'un çevre düzeni plan değişikliği ile imar planlarının 3 etabı onaylandı

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Asrın projesi olarak nitelendirilen ve Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak Kanal İstanbul projesinde son dakika gelişmesi yaşandı. Kanal İstanbul'un çevre düzeni plan değişikliği ile imar planlarının 3 etabı onaylandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Proje alanını kapsayan, "İstanbul ili Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı" değişikliği ile buna uygun olarak hazırlanan imar planlarının 7 etabından 3'ünü onayladı. Böylece Kanal İstanbul Projesi'nde, Arnavutköy ve Başakşehir'i kapsayan alanda, konuttan yeşil alana, konut kat sayısından ulaşım güzergahlarına kadar birçok yeni adım belirlendi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Kanal İstanbul'un çevresini oluşturan ve 23 Aralık 2019'da onaylanan "Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı" değişikliği, itiraz başvuruları üzerine revize edilerek tekrar askıya çıkarıldı.

Bakan Kurum, 29 Haziran'da "İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" ve buna uygun olarak, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları'nın 3 etabını onayladı.

Kanal İstanbul Projesi'nin çevresini oluşturan 7 etaplık imar planlarının onaylanan 3 etabı, Arnavutköy ve Başakşehir'i kapsıyor.

Planların 1. etabı 3 bin 982,6 hektar alan, 2. etabı 3 bin 488,6 hektar alan, 3. etabı ise 5 bin 893 hektar alan olmak üzere toplam 13 bin 364,2 hektar alan yani yaklaşık 133 milyon 640 bin metrekare alandan oluşuyor.

Onaylanan etaplarda söz konusu imar planları kararıyla konut, ticaret, turizm, sosyal donatı, resmi kurum, teknik altyapı kullanım, lojistik tesis ve fuar alanları ile teknoloji geliştirme bölgesi ve büyük yeşil alanlar yapılacak.

Planlar dahilinde ayrıca yürüyüş ve bisiklet yolları ile yeşil alanların yer aldığı ekolojik koridorlar da oluşturulacak.

Kanal İstanbul Projesi'nde yeşil alanlara ağırlık veren Bakanlık, planlama alanının yaklaşık yüzde 52'sini oluşturan, yaklaşık 60 milyon 663 bin metrekareyi "yeşil alan, yol, sosyal donatı alanları" olarak ayırdı.

YÜKSEK BİNALARA İZİN YOK

Yapılan düzenlemeyle konut alanlarında yatay mimari esas alındı. Buna göre konutlar, 0,50 emsal ile yükseklik değeri zemin+3 katı geçemeyecek.

Sosyal donatı alanlarında ise 0,75 ile 1,50 arasında emsal karar getirilerek, yapı yükseklikleri zemin+3, zemin+4 kat olarak inşa edilecek.

Böylece yüksek katlı binaların yapımı, konutlarda ve sosyal donatı alanlarında engellenmiş olacak.

GÜZERGAHLAR DA BELİRLENDİ

İmar planlarıyla Kanal İstanbul'un ulaşımını da kolaylaştıracak düzenlemeler yapıldı.

Ulaşım şeması oluşturularak, Kanal İstanbul'un, yapılacak karayolu, metro ve raylı sistemlerle İstanbul merkezine ve şehirler arası yollara bağlanabilmesini sağlayacak güzergahlar belirlendi.

Bu güzergahlar, "Halkalı-İstanbul havalimanı-Gayrettepe raylı sistem hattı, Kuzey Marmara otoyol bağlantı ve güzergahı, Küçükçekmece-Avcılar karayolu geçiş güzergahı, E 5 karayolu bağlantı ve geçiş güzergahı ile TEM otoyol bağlantı ve güzergahı" şeklinde olacak.

Bakanlık, göl ve çevresi ile korunan alanların yoğunlukta olduğu diğer 4 etap için de imar planı çalışmalarını sürdürüyor.

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