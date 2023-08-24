Kan donduran sözler: Kömürleşmiş 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik
Yunanistan'da devlet kanalı ERT'nin sunucusu Alexandras Douvara, yangında hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili kan donduran ifadeler kullandı. Douvara'nın 'Kömürleşmiş 18 göçmen dışında iyi ki hiçbir insanımızı kaybetmedik' ifadesi büyük tepki çekti.
Yunanistan'ın her yerinde orman yangınları devam ederken, ERT'nin haber bülteni sunucusu Alexandras Douvara'nın yaptığı ırkçı sunum kan dondurdu.
"Tek hoş olan şey, kömürleşerek ölen 18 göçmenden başka insan hayatının yasını tutmamış olmamızdır" diyen spiker Yunan medyasında eleştirilerin hedefinde.
IN.GR haber sitesi bunun kabul edilemez bir atıf olduğunu söyleyerek, spikere göre "Göçmenlerin daha aşağı bir tanrının insanları olduğunu, hayatlarının Yunanlıların hayatları kadar önemli olmadığını" öne sürdü.
Efimerida gazetesi de sunucunun yorumunu "utanç verici" olarak nitelendirdi.
Yunanistan'da sosyal medya kullanıcıları, sunucu hakkında nefret yasası kapsamında işlem yapılmasını talep etti.
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