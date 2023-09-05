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Kan donduran olay! Ölmesi gerekiyordu! Öldü...
05 Eylül 2023 Salı 08:15:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 08:15:00

Kan donduran olay! Katil kocanın eşini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Ölmesi gerekiyordu! Öldü...

Kaynak: IHA

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Karabük'te eşi ve kayınvalidesini sokak ortasında tüfekle vurarak öldüren katil kocanın, intihar etmeden önce yaptığı paylaşımlar kan dondurdu.

Karabük'te eşi ve kayınvalidesini sokak ortasında tüfekle vurarak öldüren zanlının intihar etmeden önce Whatsapp durumuna yaptığı paylaşımlar kan dondurdu.

Yenimahalle Kandil Sokak'ta boşanma aşamasındaki eşi Özlem Küçükyılmaz ile kayınvalidesi Nazife Çetinkök'ü tüfekle öldüren Hasan Küçükyılmaz'ın intihar etmeden önce yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Küçükyılmaz, Whatsapp durumunda yaptığı paylaşımda, kendisinin 5 Eylül tarihinde hayatta olmayacağını ifade ediyor.

Zanlı, ses kaydı paylaşımında da eşi için "Ölmesi gerekiyordu, öldü. Namus çok güzel bir şey, sahip çıkacaksın. İşte böyle asfaltta cenazen kalır. Biraz sonra da ben kendimi öldüreceğim. Ahirette hesap soracağım sana. 10 parmağım yakanda olacak. Şimdi yaptığın şerefsizliklerin bedelini ödedin. Annen de ödedi. Sana benimle oynama oyuncak olursun dedim" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : intihar etmeden önceki paylaşımlar katil koca Kan donduran haber Karabük Nazife Çetinkök
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