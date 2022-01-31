VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşte illere göre haftalık vaka sayısı
Aşı karşıtları kazandı
Kan donduran olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı
Tarihi ziyarette BAE'ye balistik füze fırlatıldı
Kuzey Marmara Otoyolu işletmecisine ceza
Evde yapılan kaçak kazıda ortaya çıkmıştı! 1500 yıllık keşif
Dünyayı ayağa kaldıracak görüntüleri yayımladılar
Ülkedeki Türkiye varlığı dengeleri değiştirdi!
Ukrayna-Rusya krizi için çarpıcı yorum!
Ankara'da önemli zirve!
Askeri üniformalı sahte MİT kimlikli kadının 'Atadede çetesi' çökertildi!
Milyonlarca anneye kreş desteği!
Kuvvetli kar ve sağanak geliyor!
Atina'da ‘Made in Turkey' krizi
2. sezon daha eğlenceli
Hülya'dan dans şov
Düğün tarihi belli değil
Tehdit altındayım
Gözyaşları içinde Barış itirafı
Kovid-19 çocuklarda saklı virüsleri tetikliyor
Geçmeyen korona şikayetleri için egzersiz önerisi
Ülkemizde ölümlerin ikinci nedeni: inme
Tüp bebekte doğru bilinen 10 yanlış
"Türk ulusunun, Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız"
31 Ocak 2022 Pazartesi 11:31:00 - Güncelleme:31 Ocak 2022 Pazartesi 11:32:00

Kan donduran olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı

ABONE OL

Özbekistan'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir anne, 3 yaşındaki kızını çevredeki ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı

Özbekistan'ın Taşkent şehrindeki hayvanat bahçesinde meydana gelen olayda, çevredeki görgü tanıklarının ifadesine göre bir anne, küçük kızını aşağıdaki ayının önüne attı. Ziyaretçilerin ne olduğunu anlamayarak dehşete düştüğü olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

KÜÇÜK KIZIN YANINA YAKLAŞIP KOKLADI

Dailymail'in haberine göre; hayvanat bahçesinde Zuzu olarak adlandırılan ayı, aşağıya düşen küçük kızın yanına yaklaşarak koklamaya başladı. Daha sonra çocuktan yavaşça uzaklaşan ayı, içeriye giren 6 personel tarafından kafesin iç kısmına doğru yönlendirildi. Böylece personellerden bir tanesi, küçük kızı kucağına alarak dışarı çıkardı.

AYININ ÖNÜNE ATTI

Olayla ilgili açıklama yapan hayvanat bahçesinin sözcüsü, "Genç kadın, küçük bir kızı tüm ziyaretçilerin gözü önünde ayının yaşam alanına attı. Sebebinin ne olduğu tamamen belirsizdi. Ziyaretçiler ve personelimiz onu durdurmaya çalışsalar da başarılı olamadılar." dedi.

Etiketler : Taşkent özbekistan ayı kız
Jüri hayran kaldı

Jüri hayran kaldı
Z kuşağı Ozan ağabeyini sevecek

Z kuşağı Ozan ağabeyini sevecek
Üzgün ve yorgunum

Üzgün ve yorgunum
Kalbinin sesini dinle

Kalbinin sesini dinle
Karfest başlıyor

Karfest başlıyor
Çok Güzel Hareketler bitti

Çok Güzel Hareketler bitti
Sağlığına kavuştu setlere döndü

Sağlığına kavuştu setlere döndü
Setleri özlemiş

Setleri özlemiş
Harçlığı elinde gezdi

Harçlığı elinde gezdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER