Kamyonet ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaynak: AA
Aksaray'da işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Aksaray-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 68 S 0432 plakalı servis minibüsü ile 68 HL 950 plakalı kamyonet çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İşçi servisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 15 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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