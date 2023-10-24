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24 Ekim 2023 Salı 09:31:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 09:31:00

Kamyonet ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: AA

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Aksaray'da işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Aksaray-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 68 S 0432 plakalı servis minibüsü ile 68 HL 950 plakalı kamyonet çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İşçi servisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 15 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler : aksaray kamyonet işçi servisi kaza
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