VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya Bankası ile Türkiye'nin 5 yıllık "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
Soykırımcı İsrail katliama doymuyor
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın... Müdahale ediliyor!
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Tatilde yurt dışına çıkışlar arttı
ABD-Meksika sınırında düzensiz göç krizi!
10 Nisan 2024 Çarşamba 08:48:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 08:48:00

Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara trafik yasağı

ABONE OL

Bayram tatili dönüşünde trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara'ya seyirlerine izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Trafik Tedbirleri'ne ilişkin genelge yayımlandı.

Buna göre, bayram tatili dönüşünde İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için birtakım önlemler alındı.

Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara'ya seyirlerine izin verilmeyecek.

Etiketler : istanbul trafik kamyon
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX