Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara trafik yasağı

İçişleri Bakanlığı tarafından "Trafik Tedbirleri'ne ilişkin genelge yayımlandı.

Buna göre, bayram tatili dönüşünde İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için birtakım önlemler alındı.

Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara'ya seyirlerine izin verilmeyecek.