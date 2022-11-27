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27 Kasım 2022 Pazar 11:34:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 11:34:00

Kamuya 602 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakını, gazi ve gazi yakını 602 kişinin atamasını yapacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yazılı açıklamasına göre, atamalar için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım Çarşamba günü tören düzenlenecek.

Törende, hak sahiplerinin ataması öğrenim durumlarına göre yapılacak.

Hak sahiplerinden 200'ünün ataması avukat, biyolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, hemşire, hemşire yardımcısı, kimyager, Kur'an kursu öğreticisi, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, veteriner sağlık teknikeri, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara gerçekleştirilecek.

Bu kadroların yanında, 269 memur, 107 hizmetli ve 26 da sürekli işçi kadrolarına atama yapılacak.

Atamaların sonuçları aynı gün "https://sosyalatama.aile.gov.tr/" adresinden öğrenilebilecek.

Bu atamalarla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınının toplam sayısı 48 bin 39'a ulaşacak.

Etiketler : aile ve sosyal hizmetler bakanlığı şehit yakını gazi yakını atama
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