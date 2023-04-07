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07 Nisan 2023 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 11:45:00

Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasını yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11 Nisan'da noter huzurunda düzenlenecek törenle 517 hak sahibi, öğrenim durumlarına göre atanacak.

Hak sahiplerinden 146'sı arkeolog, avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, imam hatip, Kur'an kursu öğreticisi, mühendis, mimar, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, sportif eğitim uzmanı, veteriner sağlık teknikeri, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapılacak.

Bu kadroların yanında 243 memur, 102 hizmetli ve 26 da sürekli işçi kadrolarına atama olacak.

Ataması yapılacak 517 kişiyle bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplam sayısı 48 bin 556'ya ulaşacak.

Etiketler : aile ve sosyal hizmetler bakanlığı kamu şehit yakını gazi gazi yakını atama

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