Kamuran Akbay: Konut almak isteyen dar gelirli vatandaşlarımızın gözü toplu konut projelerinde

Gayrimenkul sektöründeki son gelişmeler hakkında bilgi veren Kamuran Akbay Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Akbay, konut satışlarının son 1 yılda önceki dönemlere göre düşüş gösterdiğini söyledi: "TÜİK'in verilerine göre konut satışları önceki yıla oranla yüzde 22.1 azaldı. Koronavirüs pandemisinden sonra yaşanan ara mal bulma güçlüğü inşaat maliyetlerinin artmasına neden olunca, konut fiyatları arttı. Elbette bu artışta enflasyonun da etkisi var. Konut fiyatları artarken, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar gözünü toplu konut projelerine çevirdi."

ÖNCELİKLERİN İLK SIRASINDA GÜVENLİK KONUSU VAR

Kamuran Akbay, geçen şubat ayında yaşanan ve 11 ilde büyük yıkım yaratan Kahramanmaraş merkezli depremlerin konut alımında kriterleri değiştirdiğini de belirtti: "Konut alımında öncelikli kriterler artık fiyattan önce güvenlik ve kalite. Vatandaşlar önceliklerinin ilk sırasına güvenliği yazdılar. Kentsel dönüşüm kapsamındaki toplu konut projelerinin yoğun taleple karşılaşmasının nedenlerinden biri de fiyat ve ödeme planlarının avantajlı olması kadar projelerin güvenli olması."

İNŞAAT ŞİRKETLERİ UZMAN EKİPLER TARAFINDAN DENETLENMELİ

Devletin sosyal konut yapım desteklerinin dar gelirli vatandaşlar açısından önemli bir fırsat olduğuna da değinen Kamuran Akbay, depreme dayanıklılık konusunda denetimlerin önemine dikkat çekti: "Deprem konusunda alınacak en önemli tedbir, inşaat şirketlerinin ve projelerinin denetlenmesi. İnşaatların devlet tarafından görevlendirilecek uzman ekipler tarafından depreme dayanıklılık konusunda inşaat tamamlanana kadar denetlenmeleri yanında her inşaat şirketinin bilim insanlarından oluşacak bir heyetten danışmanlık alması, depreme dayanıklı konut yapımı için hayati önem taşıyor. İnsanlar depreme dayanıklı konut almak için araştırma yapmaya başladığında, ilk olarak satın alacakları konutu inşa eden şirketin ne kadar güvenilir olduğuna, sonra da bitirdiği projelerin ne kadar güvenilir olduğuna bakar."