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12 Mart 2023 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:12 Mart 2023 Pazar 13:00:00

Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı

Kaynak: AA

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İşçi ve işveren tarafı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine kaldığı yerden devam ediyor.

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2023-2025 dönemindeki zammın belirleneceği görüşmelerde gözler, pazarlık masasında işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'ndan (TÜHİS) gelecek teklife çevrildi.

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in birlikte hareket ettiği ve işçi kesimini temsil ettiği görüşmelere, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen ara sona erdi.

Bu ay itibarıyla tüm sözleşmelerinin yürürlük süresinin dolması sebebiyle sürecin hızlanması için geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görüşen işçi tarafı, 20 Ocak'ta sundukları taleplere karşı TÜHİS'ten gelecek teklifi beklemeye başladı.

KAMU İŞVERENİ TEKLİFİNİ BU HAFTA VEREBİLİR

Süreci hızlandırmak için 9 Mart'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ziyaretin ardından, "Bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Toplumun talebi bu, benim, TÜRK-İŞ yönetiminin talebi bu." açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşen Atalay, bu görüşmede de sürecin hızlandırılıp sözleşmenin bu ay içerisinde sonuçlanmasını istedi.

Öte yandan, pazarlık masasında işverenleri temsil eden TÜHİS'in işçi kesiminin taleplerini değerlendirmeye başladığı öğrenilirken, çalışmaların tamamlanması halinde bu hafta içerisinde teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor.

Etiketler : kamu işçi işveren zam

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