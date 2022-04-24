Kamuda randevusuz hasta kabulü başladı!

Kamuda randevusuz hasta kabulü dönemi! Vatandaşlar randevusuz muayene olabilecekler
Kaynak: NTV
Kamu hastanelerinde randevusuz hasta kabulü başladı. Sağlık Bakanlığı resmi yazıyı 1 ay önce hastanelere gönderdi.
Kamu hastanelerinde randevusuz hasta kabulü başladı. Prof. Dr. Özgür Yiğit NTV'ye yaptığı açıklamada "MHRS'den randevu almak bazen zorlaşabiliyor. Covid döneminde randevusuz muayeneye ara verildi. Vatandaşlarımız randevu almadan da gelebilir. Belli saatleri boş bırakarak randevusuz gelen hastalarımızın o aralarda muayene olması mümkün. Randevusuz gelen hastamız bir müddet beklemeli." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid tedbirleri sebebiyle randevu ile yapılan hasta muayene işlemleri sağlık bakanlığının geçen ay yayımlanan yazısı ile randevulu/randevusuz olarak yeniden düzenlenmiştir. Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarakta muayene olabileceklerdir." dedi.
- Dünyada örneği yok! Türkiye'den bir ilk
- Cezayir: Dibeybe hükümeti Libya'da uluslararası meşruiyete sahiptir
- Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
- Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı
- Anayasa Mahkemesi 60. yaşını kutluyor
- Havadan ateş karadan komando! 50 teröriste tek operasyonla imha