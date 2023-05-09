Kamu işçilerinin maaşına yüzde 45 zam yapıldı, en düşük aylık ücret 15 bin liraya yükseldi

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü imza töreninde konuştu.

Bu protokolle yaklaşık 700 bin kamu işçisinin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesinin belirlendiğine dikkati çeken Erdoğan, protokolün, kamu idareleri ve bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunla kurulan kurumlar, genel bütçeden yardım alarak hizmet yürüten kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıkları, sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluş ve işletmelerinde alın teri döken işçileri kapsadığını anlattı.

Başkan Erdoğan, "Bu işçilerimizden 6 Şubat depremlerinde canla başla kurtarma çalışmaları yürüten madencilerimize, karayolcularımıza, demiryolcularımıza, elektrikçilerimize, doğal gazcılarımıza, tersanecilerimize, ormancılarımıza, medikal kurtarmacılarımıza, il özel idaresi çalışanlarımıza şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Milletimiz de devletimiz de onların bu gayretini asla unutmamıştır, unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

"EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ ÜCRETİ 15 BİN LİRAYA ÇIKIYOR"

Başkan Erdoğan, imzalanan protokolle kamu işçilerinin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarının belirlendiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle refah payı dahil, ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece, en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz. Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.

Ayrıca, gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek, ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, sosyal yardım ödemesi, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize ve kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

"ÖNCELİĞİMİZ HEP ÇALIŞANLARIMIZI KORUMAK OLDU"

Başkan Erdoğan, Türkiye geliştikçe ve büyüdükçe ortaya çıkan zenginliği milletin her bir ferdiyle paylaşacak politikalar uyguladıklarını belirterek, "Ülkemizin en sıkıntılı dönemlerinde dahi, bu yaklaşıma, çalışanlarımızın ücret artışları başta olmak üzere, her alanda bağlı kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Kovid-19 salgınında küresel üretim ve tedarik zincirleri çökerken, Türkiye'de sağladıkları desteklerle sanayi ve ticareti ayakta tuttuklarını, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle hızla yayılan küresel krizin etkilerinden ülkeyi korumak için siyasi ve ekonomik tüm tedbirleri aldıklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. Bu sayede istihdamımızı 31,5 milyona çıkardık. Yeni bir seçimin arifesinde ülkemizin içinden geçtiği hassas süreçte yine üretimi, istihdamı, 85 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz gazı, Gabar petrolü, savunma sanayindeki gelişmelerin getirdiği kazançlar gibi avantajları doğrudan insanlarımızın refahlarını yükseltecek işler için kullanıyoruz."

"REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTECEK YENİ DÜZENLEMELER DE YAPACAĞIZ"

Doğal gazın konutlarda ilk ay tamamen ücretsiz, bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketimine karşılık gelen kısmının faturalardan düşülecek olmasının bunlardan biri olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Deprem felaketinin ekonomimizin üzerine bindirdiği 100 milyar doları aşkın yüke rağmen bu adımları atmayı sürdüreceğiz. Artık Türkiye, hamdolsun, tüm bu yüklerin altından kalkabilecek güce ve büyüklüğe ulaşmıştır. Bu çerçevede, enflasyonun ve hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılara karşı tüm vatandaşlarımızın gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler de yapacağız. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına, bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz.

Temmuz ayı için, bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek bizim boynumuzun borcudur."

Başkan Erdoğan, "Milletimiz şundan emin olsun. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz ve şu ana kadar da ezdirmedik. Kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, milletimizin tüm ihtiyaçlarını nasıl biz karşıladıysak, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, kamu işçileri toplu iş sözleşmesinin tüm taraflara hayırlı olmasını diledi.

İmza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı.