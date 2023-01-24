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24 Ocak 2023 Salı 15:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 15:30:00

Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan İsveç ombudsmanına Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin mektup

Kaynak: AA

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Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan İsveç ombudsmanına Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin mektup

Kamu Başdenetçisi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Başkanı Şeref Malkoç, İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin, İsveç ombudsmanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliğine birer mektup gönderdi.

İsveç ombudsmanına gönderdiği mektupta, "Bu düşmanca eylem başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığı rahatsız etti." ifadesine yer veren Malkoç, son dönemde Batı dünyasında İslam düşmanlığını tetikleyici ve Müslümanları hedef alan birçok çirkin eyleme tanık olunduğunu anımsattı.

Müslümanların inancına ve kutsal değerlerine yönelik düşmanca eylemin Türk Büyükelçiliği önünde gerçekleşmesinin Türk halkını da derinden yaraladığını aktaran Malkoç, "İsveç makamları tarafından, ifade özgürlüğü adı altında, nefret suçu içeren söz konusu provokatif gösteriye izin verilmesi kabul edilebilir değildir. Tüm insanlar birbirinin dinine, inancına, kutsal kitabına, ayrımcılık yapmadan saygı göstermek zorundadır. Bu tür kışkırtıcı eylemler toplumu huzursuz etmekte, demokrasiye zarar vermekte ve dünya barışını tehdit etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Konunun takipçisi olacaklarına işaret eden Malkoç, "İsveç hükümetinin, nefret suçu içeren, Müslümanları hedef alan ve İslam'a karşı hakaret içeren bu çirkin eylemi gerçekleştiren failleri cezasız bırakmamasını ve bu tür olayların tekrarına izin vermeyerek daha somut önlemler almasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

İİTOB ÜYELERİNE "NET TAVIR KOYUN" ÇAĞRISI

Malkoç, İİTOB üyelerine gönderdiği mektupta da İsveç'teki eylemi kınadığını belirtti.

İsveç'in bu eyleme izin vermesini "Müslümanlara karşı nefreti ve şiddeti körüklemenin açık bir örneği" olarak niteleyen Malkoç, İİTOB üyelerini, bu ırkçı eylem karşısında İsveç makamları nezdinde failler hakkında hukuki işlemlerin başlatılması ve suç duyurusunda bulunulması için net tavır koymaya davet etti.

Etiketler : isveç kuranı kerim ombudsman kamu denetçisi
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