Kamu bankalarından flaş karar! Faiz indirimini fiyat artışı olarak müşteriye yansıtan firmalar kapsam dışına çıkarılacaklar
Kamu Bankalarından yapılan açıklamada, "Sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacak." denildi.
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından ortak yapılan açıklamada "Sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır." denildi.
Ayrıca, 27 Mayıs'tan itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması mümkün olabileceğini açıklandı.
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