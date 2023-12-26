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26 Aralık 2023 Salı 07:53:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 07:53:00

Kampüste mescit protestosu

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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2015'te terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlara karşı çıkan bildiriye de imza atan İstanbul Kadir Has Üniversitesi'nde akademisyen Zeliha Gizem Sayın, odasının yakınında bulunan mescide gelen öğrencilerin dışarıda bıraktıkları ayakkabı ve çantalardan rahatsız olduğunu belirterek, öğrencilerle tartıştı. Sayın'ın ayakkabıyla mescide girmesi ve tartışma sırasında kullandığı bazı ifadeler tepkiye neden oldu.

İstanbul Kadir Has Üniversitesi'nde akademisyen Zeliha Gizem Sayın odasının yakınında bulunan mescide gelen öğrencilerin dışarıda bıraktıkları ayakkabı ve çantalardan rahatsız olduğunu belirterek, öğrencilerle tartıştı. O anları kayda alan öğrenciler olayı sosyal medyadan paylaştı. Sayın'ın ayakkabıyla mescide girmesi ve tartışma sırasında kullandığı bazı ifadeler tepkiye neden oldu.

Zeliha Gizem Sayın, 2015'te terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlara karşı çıkan bildiriye de imza atmıştı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri durumu protesto etti. Vakfın üniversite teşkilatı üyeleri, üniversitenin Balat Kampüsü'nde bulunan girişinde toplanarak, "Ayakkabı bahane, amaç İslam düşmanlığı" ve "İnanç özgürlüğüne müdahale faşizmdir" şeklinde yazılı döviz açtı. Mescide ayakkabıyla girilmesinin kabul edilemeyeceği ve mantıkla uyuşmadığı belirtildi. Üniversite de görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını açıkladı.

Üniversite önünde toplanan öğrenciler, mescide ayakkabıyla girilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Etiketler : istanbul kadir has üniversitesi mescit zeliha gizem sayın tartışma öğrenci
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