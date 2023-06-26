VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO: Wagner krizi Rusya'nın iç meselesidir
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AKPM'de onaylanan rapora tepki
İstanbul sıra dışı bir pazartesiye uyandı
Bakanlıktan 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarına yalanlama
Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Servet Çetin getirildi
26 Haziran 2023 Pazartesi 07:16:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 07:16:00

Kamikaze karga!

ABONE OL

Cadde üzerinde bulunan ağaca yuva yapan karga, yavrularını koruma içgüdüsüyle mahalle sakinlerine kamikaze dalışıyla saldırıda bulunuyor.

Cadde üzerinde bulunan ağaca yuva yapan karga, yavrularını koruma içgüdüsüyle mahalle sakinlerine kamikaze dalışıyla saldırıda bulunuyor.

VATANDAŞLARIN KORKULU RÜYASI!

Tokat'ta Altıyüzevler Mahallesi Vali Ayhan Çevik Caddesi üzerinde bulunan bir ağaca yuva yapan karga, mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Cadde üzerinden geçen vatandaşlara ve esnafa kamikaze dalışıyla saldırıda bulunan karga herkese korku salıyor. Yaklaşık 1 yıl önce Vali Ayhan Çevik Caddesi üzerine bulunan bir ağaçta yuva yapan karganın son günlerde saldırgan tavırlar sergilemesi dikkat çekti.

YARALANANLAR DA OLDU

Durumu araştıran mahalle sakinleri karganın yavrularının olduğunu ve yavrularını koruma güdüsüyle hareket ettiğini anladı. Saldırılara karşı çaresiz kalan esnaf, ağacın çevresinden geçerken kafalarını korumak zorunda kalıyor. Karganın saldırısıyla yaralananlar da oldu. Kamikaze saldırıları cep telefonu kamerasına yansırken, karganın haberini yapmak isteyen muhabirlerde saldırıdan nasibini aldı.

Etiketler : Tokat Karganın saldırısı karga
İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı

İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı
Bakım zamanı

Bakım zamanı
41. yıl kutlaması

41. yıl kutlaması
Açılışta buluştular

Açılışta buluştular
Reklam zengini

Reklam zengini
Çölde klip çekti

Çölde klip çekti
Sahne maratonuna başlıyor

Sahne maratonuna başlıyor
6 yıl sonra içine sindi

6 yıl sonra içine sindi
Kızı için Fas'ta düğün yaptı

Kızı için Fas'ta düğün yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX