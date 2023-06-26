Kamikaze karga!

Cadde üzerinde bulunan ağaca yuva yapan karga, yavrularını koruma içgüdüsüyle mahalle sakinlerine kamikaze dalışıyla saldırıda bulunuyor.

VATANDAŞLARIN KORKULU RÜYASI!

Tokat'ta Altıyüzevler Mahallesi Vali Ayhan Çevik Caddesi üzerinde bulunan bir ağaca yuva yapan karga, mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Cadde üzerinden geçen vatandaşlara ve esnafa kamikaze dalışıyla saldırıda bulunan karga herkese korku salıyor. Yaklaşık 1 yıl önce Vali Ayhan Çevik Caddesi üzerine bulunan bir ağaçta yuva yapan karganın son günlerde saldırgan tavırlar sergilemesi dikkat çekti.

YARALANANLAR DA OLDU

Durumu araştıran mahalle sakinleri karganın yavrularının olduğunu ve yavrularını koruma güdüsüyle hareket ettiğini anladı. Saldırılara karşı çaresiz kalan esnaf, ağacın çevresinden geçerken kafalarını korumak zorunda kalıyor. Karganın saldırısıyla yaralananlar da oldu. Kamikaze saldırıları cep telefonu kamerasına yansırken, karganın haberini yapmak isteyen muhabirlerde saldırıdan nasibini aldı.