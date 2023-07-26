Kalp krizi geçiren asker şehit düştü

Suriye Çobanbey'de bulunan cezaevinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran, görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düştü.

Suriye'nin Çobanbey'de bulunan cezaevinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran, görev esnasında kalp krizi geçirdi. Buran, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Ali Buran'ın Kayserili olduğu öğrenilirken cenazesi, İstanbul'a gönderildi.