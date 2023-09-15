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15 Eylül 2023 Cuma 12:04:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 12:04:00

Kalkınma Yolu projesinde son durum: İlk imzalar yakında atılacak

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Kalkınma Yolu Projesi, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin liderlik ettiği “Kalkınma Yolu” projesine ilişkin son gelişmeleri anlattı. Projenin genel anlamda hazır olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, ilk imzaların Ekim ayında atılabileceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV canlı yayınında soruları cevapladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin G-20 Zirvesi'nde gündeme getirdiği "Hindistan - Orta Doğu - Avrupa Tren Hattı"nın zamandan tasarruf anlamında efektif olmadığını anlatan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı Kalkınma Yolu'na ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte aylardır bir çalışma yürttüğünü anlatan Uraloğlu, "Proje genel anlamda hazır diyebiliriz. Biz bunu yaparken de şunun altını çizmek istiyorum; bölgedeki hiçbir ülkeyi ötekileştirmeden bir süreç başlattık." diye konuştu.

Uraloğlu, projeye ilişkin ilk imzaların Ekim ayında atılabileceğini söyledi.

Etiketler : Bakan Abdulkadir Uraloğlu Kalkınma Yolu projesi türkiye ırak
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