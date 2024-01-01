"Kalkan-6" operasyonlarında 121 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan kaçakçılığı yaparak, Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceklerini belirtti.

#İstanbul, #Ankara ve #İzmir'de Düzensiz Göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen "KALKAN-6" Operasyon ve Denetimlerinde 1️⃣2️⃣1️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️



İnsan Kaçakçılığı Yaparak, Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan İnsan... pic.twitter.com/Hk25L3huOS — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 1, 2024

Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahada görev yapan polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 59 Mobil Göç Noktası aracında denetimler yapıldığını ifade eden Yerlikaya, 5 bin 179 kişinin göç noktalarında kontrol edildiğini ve 121 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

İstanbul'da 20 sabit, 32 gezici olmak üzere 52 Mobil Göç Noktası aracında 156 uzman personelin görev aldığını aktaran Yerlikaya, "Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde toplumsal alan, meydan, park, metro ve metrobüs çıkışında denetimler yapıldı." bilgisini verdi.

Düzensiz göçle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizen Bakan Yerlikaya, "Operasyonları ve denetimleri koordine eden valilerimizi, denetimleri yapan jandarmamızı, polisimizi, sahil güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki personelimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.