Kalkan-19" operasyonlarında 1177 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen "Kalkan-19" denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda verilen bilgilere göre; Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş gününde valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, güvenlik güçleri tarafından 103'ü İstanbul'da olmak üzere, 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde, 22 bin 707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan bin 177'sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.