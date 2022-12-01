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01 Aralık 2022 Perşembe 23:32:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 23:32:00

Kalın'dan İsveç televizyonundaki asılsız soruya tepki

Kaynak: TRT Haber

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İsveç devlet televizyonuna konuk olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a, Türkiye ile ilgili asılsız iddialar içeren bir soru yöneltildi. Kalın'ın bu duruma tavrı sertti. "Bunlar PKK ve FETÖ ağzı, dürüst gazetecilik yapın" diyerek programı terk etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir ay önce İsveç devlet televizyonuna konuk oldu.

Sunucu "Türkiye'nin mafya ve uyuşturucu kaçakçıları için sığınak haline geldiği" şeklinde yalanlara dayalı bir soru yöneltti.

Kalın, "Önce dürüst gazetecilik yapın. Bu dürüst gazetecilik değil. Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim. Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır. Önce dürüst gazetecilik yapın. Biz bu iddiaları çok kez duyduk" dedi.

İsveç devlet televizyonunda sorulan yalan içerikli soruya sert tepki gösterdi. "Bunlar teröristlerin ağzı" diyerek röportajı sonlandırdı.

Etiketler : İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı İsveç
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