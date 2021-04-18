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18 Nisan 2021 Pazar 07:54:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 07:56:00

Kalın'dan Erkan Oğur açıklaması: Şaşırdım ve üzüldüm

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erkan Oğur'un kendisiyle alakalı yapmış olduğu paylaşıma karşılık olarak, "Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Hiç Oldum' türküsüne eşlik ettiği için eleştirilen müzisyen Erkan Oğur'un açıklamasına ilişkin, "Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından 'Sözü yormadan' notuyla yaptığı açıklamasında, "İlk iki gün Erkan Oğur beyi üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. 'Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin' dedim. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün belki yanlış hatırlayarak söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı" ifadesini kullandı.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Erkan Oğur Canı sağ olsun
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