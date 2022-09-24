VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kalın: Rusya'nın Türk bankaları üzerinden yaptırımları deldiği iddiaları gerçek dışı
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'esir takası' teşekkürü
Bakan Çavuşoğlu: ABD ile birlikte çalışırsak çok şey başarabiliriz
"Bu savaşta Erdoğan arabuluculuk yapabilir"
Araçlarda 'kış bakımı' uyarısı
Kontrolden çıkan öğrenci servisi minibüsle çarpıştı
Mehmetçik 3 kıtada, 11 ülkede görev yapıyor
Rusya'da Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelere yönelik destek mitingi
Pakistan'da muson yağmurları etkili oluyor: Can kaybı 1606 oldu
Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak
ABD'den İranlıların internete erişimine yardımcı olacak adım
Nüfus müdürlükleri, hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak
Pençe Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
Freni boşalan kamyonun altında kalan acil tıp teknikeri Betül, öldü
Çin'den ABD'ye 'soğuk savaş' uyarısı
Bakan Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile telefonda görüştü
Bakan Bilgin: 90 bin taşeronun kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışma tamam
Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 terör örgütü mensubu yakalandı
Bakan Varank'tan muhalefete 'fabrika' tepkisi
KPSS Lisans Alan Bilgisi yarın yapılacak! ÖSYM "saat" hatırlatması yaptı
Ünlü bestekar Zeynettin Maraş hayatını kaybetti
DSÖ: Suriye'de 253 kolera vakası var, 23 kişi öldü
Kraliçe Elizabeth'e Türkiye ziyaretinde yemek yapan TAFED Başkanı Şef Açıköz: Türk yemeklerinde ısra...
24 Eylül 2022 Cumartesi 00:45:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 00:46:00

Kalın: Rusya'nın Türk bankaları üzerinden yaptırımları deldiği iddiaları gerçek dışı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Türk bankaları üzerinden yaptırımları deldiği iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, "Bu iddiaların bir aslı yok. Mir kartı dediğimiz şey, Rus turistlerin Türkiye'ye geldikleri zaman günlük harcamaları için sınırlı olan bir karttır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NTV'deki canlı yayında soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, Semerkand ve New York temaslarının, Türk dış politikasında artık alışılagelen yoğun ve dinamik diplomatik girişimlerin bir halkası olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yapmak istediği referanduma değinen Kalın, tek taraflı bu tür girişimleri doğru bulmadıklarını belirterek, "Biz 2014 yılında yapılan Kırım referandumunu ve sonucunu yani Rusya ilhakını tanımadığımız gibi bu tür referandumlarda da durumumuz belli. Daha geniş çerçevede büyük fotoğrafa baktığınızda, Rusya ile Batı arasında devam eden mücadelenin bir yeni safhasını oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Kalın, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için uluslararası hukuk temelinde bir diplomatik müzakere sürecinin başlaması gerektiğini, bunu samimiyetle ve ciddi bir şekilde yapan tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi.

"ESİR TAKASI SÜRECİ 3,5 AYDIR DEVAM EDEN MÜZAKERE SÜRECİYDİ"

Türkiye'nin arabuluculuğundaki süreçle ilgili MİT'in takas sürecinde çok önemli bir rol oynadığını aktaran Kalın, şu bilgileri paylaştı:

"Aslında bu süreç yaklaşık 3,5 aydır devam eden müzakere süreciydi. İsimler, listeler, kimlerin bırakılacağı, nereye gideceği konusunda çok fazla detay var. Biz mesele neticelenene kadar kamuoyuna çok açıklama yapmadık ama Cumhurbaşkanımız bu konuyu, lider diplomasi düzeyinde çok sıcak tuttu. Sayın Putin ve Sayın Zelensky ile çokça görüşmeleri oldu. 200 isim vardı ama 15 isimde anlaşılamıyordu. İhtilaf oldu. Sonra o liste daraldı, Lviv'e yetişmedi. O zaman biz dedik ki biraz daha müzakereye devam edelim. O zaman da 5 isme kadar düştü. O 5 isim de Türkiye'ye geldi ve savaş bitene kadar bizim güvencemizde olacaklar."

Tahıl koridorunda Rusya'nın kendi gemilerine el koyulur endişesi olduğunu belirten Kalın, Rusların sevkiyatında kısmi bir azalma olduğunu söyledi.

RUSYA YAPTIRIMLARI DELDİ İDDİASI

Rusya'nın Türk bankaları üzerinden yaptırımları deldiği iddiası sorulan Kalın, "Bu iddiaların bir aslı yok. Mir kartı dediğimiz şey, Rus turistlerin Türkiye'ye geldikleri zaman günlük harcamaları için sınırlı olan bir karttır. Rus turistlerin ülkemize gelmesini yasaklayacak halimiz yok. Buraya gelen turist nasıl başka kartları kullanıyorsa diğer kartları da kullanabilir" dedi.

Semerkand'da Rus heyetiyle selamlaşırken, Putin'in şaşırması videosu sorulan Kalın, görüntüleri sonradan izlediğini söyledi.

Kalın, "Biz salona girdiğimiz zaman, Rus heyeti karşıdaydı. Orada benim iki tane mevkidaşım onlar merhaba der gibi el ettiler. Vaktimiz de vardı. Bir konu da vardı açıkçası, toplantı başlamadan konuşmamız gereken. Öyle yarım omuzla selamlaşma durumu oldu, benim mevkidaşım yapınca ben de karşılık verdim, diğeri de yaptı. O sırada Sayın Putin arkadan 'Ne yapıyor bunlar?' der gibi, bizim Hakan Fidan Bey'e söylüyor" diye konuştu.

"Şam ile siyasi temas ne zaman ve ne ölçüde olur?" sorusunu yanıtlayan Kalın, şu anda öyle bir plan olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi istihbarat birimlerimiz gerektiği zaman, gerektiği kadar ilgili yerlerle görüşmelerini yaparlar" ifadelerini kullandı.

ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırması kararı

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını değerlendiren Kalın, "Amerikan yönetiminin, Kıbrıs Rum Yönetimine dönük silah ambargosunu kaldırmasını çok yanlış bir karar olarak görüyoruz. Bunun bölge barışına, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara katkı sağlaması mümkün değil. Kıbrıs barış sürecine katkı sağlaması da söz konusu değil" diye konuştu.

"İsrail ile normalleşme sürecini önemli görüyoruz"

Kalın, İsrail'e iadeiziyaret yapılıp yapılmayacağı sorusuna, gündemleri çok yoğun olduğu için yakın vadede böyle bir ziyaretin olmayacağını, İsrail'de de seçimlerin olacağını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail ile normalleşmeyi hem ikili ilişkilerimiz hem Filistin meselesi hem de bölge açısından önemli görüyoruz. Daha önce de ifade ettik, ikili ilişkilerimiz bütün sıkıntılara rağmen, ticari ve insani boyutta iyi bir şekilde devam etti ama bunun kadar önemli olan bir diğer konu da Filistin meselesinde adil ve kalıcı bir çözümün bulunabilmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilebilmesi, Türkiye'nin bu sürecin içinde olması büyük öneme haiz."

"AVRUPA'NIN ENERJİ GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'YE BAĞLI"

Enerji iş birliği konusunda sadece İsrail-Türkiye arasında değil, Avrupa tarafında da ciddi bir isteklilik olduğunu kaydeden Kalın, "Ukrayna-Rusya savaşından sonra Avrupa tekrar bir enerji kriziyle karşı karşıya. İki alternatif var. Birisi TANAP'ın güçlendirilmesi. Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesi. İkinci alternatif de Doğu Akdeniz'den elde edilecek gazın İsrail, Lübnan, Mısır olur, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesi. İki durumda da Avrupa'nın enerji güvenliği Türkiye'ye bağlı" diye konuştu.

Kalın, İran'da genç bir kadının gözaltında ölmesiyle ilgili büyük üzüntü duyduğunu, toplumsal barış ve huzuru önceleyen yaklaşımın hakim olmasının temel arzuları olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan-Ermenistan arasında barış anlaşmasının müzakere edildiğini belirten Kalın, şu değerlendirmede bulundu:

"Aslında biraz nesnel şartlara baktığımız zaman da bundan sonrasının artık tekrar müzakereler yoluyla ilerleyeceğine dair kuvvetli bir irade var. Burada tabii temel sorun bildiğiniz gibi yani geçen sene yaşanan o 44 günlük Karabağ Savaşı'ndan sonra bir ateşkes anlaşması yapıldı ama henüz bir barış anlaşması yapılmadı. Şu anda barış anlaşması müzakere ediliyor. Ermenistan ve Azerbaycan arasında. Bu tabii çok kapsamlı bir anlaşma. Yani artık iki devletin normalleşmeye gidecek süreçte atacağı adımları, sınırları, sınır güvenliğini, koridoru, Azerbaycan toprakları içerisinde kalan Ermeni vatandaşların durumunu, hepsini belirleyecek çok önemli bir anlaşma. Bu anlaşmanın doğru yapılması, Kafkaslar'da barış ve istikrarın belirlenmesinde çok kritik bir rol oynayacak."

Etiketler : ibrahim kalın cumhurbaşkanlığı sözcüsü rusya ukrayna türkiye
Festivale damga vurdu

Festivale damga vurdu
Göndermeli zirve

Göndermeli zirve
7 yıl sonra yeniden

7 yıl sonra yeniden
Evliliğimiz güzel gidiyor

Evliliğimiz güzel gidiyor
90'lar gecesi

90'lar gecesi
Final kararı

Final kararı
60 Bin liralık yemek

60 Bin liralık yemek
Ayrıldılar

Ayrıldılar
103 bin liralık oturuş

103 bin liralık oturuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes