Kalın: KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olarak katılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen ''Şuşa, Paris ve İstanbul'un Ortak Değeri: Ahmet Bey Ağaoğlu'' Uluslararası Sempozyumu'na katıldı.

Programda konuşan Kalın, Azerbaycan'ın tarihi isimlerinden biri olan Ahmet Ağaoğlu'na, Türkiye -Azerbaycan ilişkilerine, Karabağ Zaferi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.

"KARABAĞ'IN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİNE ŞAHİT OLDUĞUMUZ İÇİN MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın '"Ahmet Ağaoğlu gibi değerli bir şahsiyeti anmak sadece tarihimizde yaşamış bir şahsiyetin hayatı, düşünceleri, etkileri, siyasi tarihi hakkında konuşmak demek değil. Aslında tarihimize ayna tutarak, tarihimizi geri getirerek bugünümüzü ve yarınımızı inşa etmek için yaptığımız önemli bir faaliyet.

Bu manada ben özellikle Karabağ'ın azat edilmesinin bizim yaşadığımız döneme denk gelmesini ve buna şahitlik etmemizden dolayı memnuniyet duyuyorum. 90'lı yıllar Karabağ'ın işgaliyle hüzünlendiğimiz, mücadele etmek için yol aradığımız bir dönem olarak geçti. Fakat 44 gün devam eden Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye ve Azerbaycan'ın her manadaki birlik ve beraberliğinin ve işbirliğinin neticesi olarak Karabağ'ın özgürleştirilmesini görmüş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Biz aslında Rahmetli Ağaoğlu'nun vefatından beri Tek Millet İki Devlet şeklinde hareket etmiş bir milletiz. Özellikle Karabağ Savaşı'ndan sonra bu sloganın artık ayakları yere basan, muhtevası güçlü bir hakikat haline geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ GÜÇLENEREK İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR''

Konuşmasını devamında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine değinen Kalın, ''Bugün Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri her alanda güçlenerek ilerlemeye devam ediyor. Son ziyaretimizde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ekibinin Karabağ'a gösterdiği önemi çok net bir şekilde gördük.

Orada yapılan altyapı çalışmalarını bizzat yerinde görme imkanımız oldu. Bu bana önümüzdeki 5 ila 10 yıllık bir süre zarfında Karabağ'ın eski ihtişamına ve neşesine tekrar kavuşacağına dair umut veriyor'' ifadelerini kullandı.

''RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI SADECE İKİ ÜLKE ARASINDA YAŞANAN BİR SAVAŞ DEĞİL''

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yalnızca iki ülke arasında olmadığını vurgulayan Kalın, ''İlginçtir ki 100 küsur yıl sonra bugün kendimizi uluslararası sistemin ana parametrelerinin adeta sarsılmaya başladığı bir krizin ortasında bulduk. Rusya - Ukrayna Savaşı sadece iki ülke arasında yaşanan bir savaş değil, aslında küresel düzeyde devam eden güç mücadelesinin tezahür noktalarından bir tanesi.

Bir tarafta Rusya, öbür tarafta Batı ve bunun etrafında bizim siyasi önceliklerimiz duruyor. Dolayısıyla o dönemin mücadelesini anlarken sadece o günle sınırlı bir şey olmadığını 100 yıl sonra benzer bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek mümkün. O yüzden Ahmet Ağaoğlu'nun fikriyatını anlamaya çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.

''AHMET AĞAOĞLU VE NESLİNİN HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN ÖNÜMÜZDE ARTIK HİÇBİR ENGEL YOK''

Türkiye ve Azerbaycan arasında artık hiçbir engelin kalmadığını belirten Kalın, ''Burada yapılacak olan akademik çalışmalar da Ahmet Ağaoğlu ve neslinin mücadelesini ortaya koyma noktasında bize çok önemli katkılar sağlayacak. Bizim Azerbaycan ile siyasi, askeri ve ekonomik alanda çok önemli ilişkilerimiz var. Özellikle Karabağ Zaferi ile birlikte bu ileri bir boyuta taşındı.

Daha farklı alanlarda daha derinlikli işbirliği yapmak için çalışma yapmamız gerekiyor. Bu imkanların hepsi günümüzde var. 20, 30, 40 yıl önce bu imkanlar yoktu. Ahmet Ağaoğlu ve neslinin hedefine ulaşmak için önümüzde artık hiçbir engel yok'' diye konuştu.

"KKTC TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NA KATILACAK"

Konuşmasının devamında Türk Devletleri Teşkilatı'na değinen Kalın, ''Türk Devletleri Teşkilatı sayesinde de artık Türk devletleri arasında çok güçlü ilişkiler geliştiriliyor. 11 Kasım'da da Özbekistan'da Türk Devletleri Başkanları Zirvesi'ne katılacağız. Orada da bu ilişkilerin daha da derinleştirilmesi noktasında önemli kararlar alınacak.

Bu kararlardan bir tanesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci ülke olarak katılması olacak. Böylece Türk Birliği'ni güçlendirme imkanımız olacak. Önümüzdeki yıl Şuşa'nın da Türk Dünyası'nın Kültür Başkenti olmasından da duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. Bu bağlamda yapılacak çalışmaların da Şuşa'nın daha fazla tanınmasına vesile olmasını diliyorum'' diye konuştu.