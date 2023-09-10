VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Faslı kardeşlerimiz için hazırız
İletişim Başkanlığı'ndan G20 Liderler Zirvesi'nde 'Sıfır Atık' toplantısı
FIBA Dünya Kupası'nda zafer Almanya'nın!
Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: Biri ağır 4 yaralı
Kaldırım taşıyla genç kızın yüzünü yaralayan şüpheli yakalandı
Kılıçdaroğlu'ndan EOKA rezaletine ilişkin ilginç savunma
10 Eylül 2023 Pazar 18:33:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 18:33:00

Kaldırım taşıyla genç kızın yüzünü yaralayan şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA

ABONE OL

İstanbul Sultangazi'de kaldırım taşı atıp lise öğrencisi genç kızı yüzünden yaralayan şüpheli yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde 7 Eylül'de 10. sınıf öğrencisi M.N.K isimli kız, okul kitaplarını almak için evden çıkarak bir arkadaşıyla buluşmuş, okulun yanındaki bir parkta oturan genç kız ve arkadaşının yanlarına gelen bir grup erkek sözlü tacizde bulunmuştu.

Ç.İ. isimli genç, M.N.K. ve arkadaşını rahatsız eden grubu uyarıp tepki göstermişti. Bunun üzerine çıkan kavgada darp edilen Ç.İ. kız arkadaşlarını alarak olay yerinden uzaklaşmış, peşlerini bırakmayan grup çağırdıkları arkadaşlarıyla beraber takip ettikleri gençlerin önünü tekrar keserek darp etmişti.

O esnada gruptan birinin fırlattığı kaldırım taşı M.N.K'nın yüzüne gelmiş, 5 dişi kırılan genç kız hastaneye kaldırılmıştı.

Genç kızın yüzüne ve tartışma sırasında yaralanan Ç.İ.'nin kesilen kulağına dikiş atılmıştı. Şüpheli gözaltına alındı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kaldırım taşını fırlatan O.A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede O.A.A'nın M.N.K. ve Ç.İ. ile aynı okulda eğitim gördüğü belirlendi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Etiketler : istanbul sultangazi darp
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
Sette oyun oynuyoruz

Sette oyun oynuyoruz
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti
Szymanski, Hande'nin kadrajında

Szymanski, Hande'nin kadrajında
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan
Barbie stili

Barbie stili
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX