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08 Mart 2023 Çarşamba 15:15:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 15:15:00

Kahramanmaraş'taki su ihtiyacını karşılamak için yeni kuyular açılıyor

Kaynak: AA

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedelerin barınması için kurulan konteyner ve çadır kentlerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla DSİ yetkililerince sondaj çalışması yapılıyor.

Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'ne konuşlanacak konteyner kent için de bir süre önce sondaj faaliyetlerine başlayan DSİ 20. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki yer altı suyuna ulaşmanın sevincini yaşıyor.

DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, 6 Şubat'taki depremin ilk anından itibaren Kahramanmaraş'ta birçok alanda çalışma yaptıklarını söyledi.

Ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra su kuyusu açma işlemlerini sürdürdüğünü bildiren Doğru, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş genelinde 10 su kuyusu açmayı planlıyoruz. Önsen Mahallesi'ndeki su kuyusu açma işlemlerimiz tamamlandı. Saniyede 10 litrelik bir içme suyu faydası sağlayacak. 8 bin kişiye hizmet edecek bir kuyu. Şu an Kurtlar Mahallesi'ndeki çalışmalarımız devam etmekte. Burada da yaklaşık 4 bin gibi bir nüfusun içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. İlk hedefimiz konteyner ve çadır kentlerin su ihtiyacını karşılamak. Bunun akabinde yeni yerleşim yerleriyle alakalı çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamlandığı zaman buraların da içme suyunu karşılamayı hedefliyoruz. Afet Kriz Merkezince bize verilen görevlerin en başında içme suyu ihtiyacını karşılamak var. Bu minvalde DSİ olarak çalışmalarımız devam etmekte."

Kurum olarak vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade eden Doğru, en kısa sürede çalışmaları tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : asrın felaketi kahramanmaraş deprem afetzede su ihtiyacı kuyu

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